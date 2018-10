USCIS da información a la comunidad latina

Iniciativa de organización de Boyle Heights busca quitar el temor entre los residentes

Con la finalidad de informar a la comunidad y prevenir fraudes, hace unos días se llevó a cabo una charla entre autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y miembros de la organización Abuelitos de Boyle Heights.

Una de las asistentes fue Lilian Reynoso de 58 años, quien aunque hace dos años se hizo ciudadana, acudió al foro para recibir información de primera mano e intentar entender por qué el caso de su hija no ha avanzado.

“Mi hija aplicó desde el 96 cuando yo aún era residente. Una vez fuimos a preguntar y nos dijeron que estaban atrasados [con los casos]”, contó.

Señaló que cuando le dijo a otras personas para asistir a la charla, le dijeron que tenían miedo de ir porque iban a estar los representantes de USCIS. “‘No, yo no voy porque me van a llevar’, me dijeron… Hay mucho temor. Por eso en vez de seguir con sus trámites, se quedan ahí invisibles”, dice Reynoso.

Agregó que por eso mismo es mejor informarse correctamente y quitarse esas dudas.

Gloria Gonzáles, de 61 años y quien también fue al foro coincidió. “Yo soy de Nayarit [México] y llegué aquí [a EEUU] en el 77. Tenía más de 20 años de residente y no me hacía ciudadana”, comenta.

Confiesa que tenía temor por la barrera del idioma; además del factor económico pero por fin lo logró. Ahora, dice, las leyes han cambiado mucho y “es importante estar al tanto”.

Consuelo Gómez, presidenta y fundadora de la organizacion de Abuelitos de Boyle Heights, dijo que los adultos mayores son muy vulnerables y que por eso se busca educar a la comunidad.’

“Hemos trabajado con el departamento de Inmigracion (outreach) llamando a la comunidad para que los oficiales verdaderos de inmigración vengan y den una explicación a la comunidad sobre la situación migratoria… Ellos [los trabajadores] regalan materiales y están al servicio de la comunidad en buena onda”, agregó.

Con información de Aurelia Ventura.