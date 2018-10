Alicia Machado se suma al linchamiento público contra Daniela Castro

Recuerda que fue la peor compañera de trabajo de su vida

Alicia Machado siempre tiene algo que decir de los escándalos más candentes del espectáculo y el caso de Daniela Castro no es la excepción. La ex Miss Universo se sumó al linchamiento público del que está siendo objeto la actriz mexicana luego de ser arrestada acusada de robo en una boutique de San Antonio, Texas.

Aunque en una primera instancia la venezolana había confundido a Daniela con Angélica Rivera, la esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto, después recordó que trabajó con ella y sus memorias no son para nada buenas.

“Jamás ninguna compañera de trabajo me había tratado tan mal y déspota como ella. Se pasó la novela entera tratando de que me corrieran. Detrás de cámaras pasan siempre cosas que gracias a Dios ustedes no se enteran”, expresó en declaraciones que reproduce People En Español.

Daniela Castro y Alicia Machado coincidieron en la producción de Televisa “Una familia con suerte”. A pesar de que la actriz mexicana compartió en su momento una foto amorosa con ella, detrás se escondía una relación tortuosa.

“Amo esta foto con Alicia Machado. ¡Cómo te quiero!”, escribió en 2017 la ahora acusada de robo por la policía texana.

Aunque Castro se ha declarado víctima de una “mala jugada” y de una confusión, tendrá que comparecer el próximo 29 de octubre ante la corte y podría ser sentenciada hasta a 180 días de prisión.