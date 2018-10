Horóscopo: El amor y el sexo para los signos del zodiaco en este mes de octubre

Empatía hasta en las más pequeñas decisiones/elecciones y una enorme sintonía. Con tu amor, todo sobre ruedas.

Cuidado: una energía de altísima intensidad puede potenciar el deseo o los enojos. Tu pareja te hace una propuesta jugadísima.

Haz un pequeño paréntesis y date cuenta de qué es lo que no le manifiestas a tu pareja por temor al rechazo. Rompe tus limitaciones.

En charlas que nunca tuvieron con tu amor van descubriendo algo del vínculo que no había surgido hasta ahora. Además, pasión sin límites.

Si estás en pareja, más creatividad y una energía que despierta tus ganas de más. Si estás sin pareja, a partir del 10, un encuentro cambia tu panorama afectivo.

Sensación reconfortante con tu amor. Pero… no proyectes, no idealices, no te vacíes de vos.

Sinceridad y charlas que ponen de relieve la solidez de la pareja que estás construyendo. ¿Un proyecto laboral juntos, quizás? Algo los va a reunir más allá de lo cotidiano.

Con tu amor, espacios de comunicación que hacen que la intimidad sea maravillosa. Todo el mes, diversión y ganas de estar juntos.

Sentís que la relación se va tejiendo sobre un piso afectivo consistente y, a la vez, flexible. Con tu pareja, libertad y entrega personal.

Creatividad y juegos le dan a la relación un toque de gracia que suma puntos al camino ascendente de compromiso y amor por el que van transitando.

“Al pan, pan, y al vino, vino” con tu amor. Acuérdate: los otros son espejo de tu forma afectiva de intercambiar.

Planificando un viaje juntos. Menos enojos y muchas cosas en común hacen que el hilo de entendimiento sea más profundo.

Por: Ana Bilsky