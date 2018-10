Kylie Jenner provocativa y sexy en Miami, pero siempre junto a su pequeña Stormi

La más joven de las Jenner ha demostrado tener un instinto maternal muy fuerte

Kylie Jenner se fue a Miami ha descansar y lucir sus impresionantes curvas, las cuales pese a su reciente maternidad ella ostenta con orgullo. Sin embargo, no por esto ha dejado atrás a su hija Stormi. Al contrario. La joven empresaria no da un solo paso sin su pequeña y así lo demuestra no solo en sus publicaciones en Instagram, sino también los paparazzis que ricientemente la captaron en un yate junto algunos amigos y la bebé.

En dicha embarcación también se encontraba su mejor amiga Jordyn Woods y la modelo Isabela Rangel, entre otros.

Kylie está demostrando que a pesar de tener tan solo 21 años de edad posee un instinto maternal bastante desarrollado, ya que a diferencia de sus hermanas ella sí luce más cariñosa y apegada a la menor, a quien en cierta medida ya convirtió en una estrella de su Instagram.