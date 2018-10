Quique Usales sale de Telemundo

View this post on Instagram

Viajamos hasta Nueva York para este cambio de imagen tan especial ❤️❤️❤️ Esta televidente fue nominada por su hija quien quería verla sonreír nuevamente tras sufrir un accidente años atrás, el cual le desfiguró su rostro. ¿Te gustó el cambio? Si quieres nominar a un ser querido para este segmento envíanos un email con tus datos a cambiodeimagen@nbcuni.com Buena suerte! 👍🏻 . . . . . #makeover #cambiodeimagen #beforeandafter #antesydespues #womensstyle #telemundo #arv @highlightsunisex