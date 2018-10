Se tatuó embarazada, quedó en silla de ruedas y perdió a su bebé

Los problemas más comunes que pueden aparecer asociados a los tatuajes son infecciones víricas, como los herpes o las verrugas, las alergias a algunos de los componentes de las tintas

Luisa Fernanda Buitrago, de 16 años y natural de Monterrey, Colombia, se hizo un tatuaje debajo de su pecho derecho mientras estaba embarazada, pero todo terminó en una tragedia.

El tatuaje le produjo una bacteria que afectó al nervio ciático y la médula espinal, haciéndole perder la sensibilidad en las piernas, presuntamente adquirida por la falta de asepsia del lugar donde se realizó el tatuaje y en los instrumentos con los que se elaboró.

A consecuencia de esto, Luisa perdió la habilidad de caminar, incluso de ponerse de pie. Pero no solo eso, según ella misma cuenta a Prensa Libre Casanare : “Empecé con un dolor de espalda, sentía hormigueo en los pies, se me inflamó el estómago, no sentía las partes íntimas”.

Los médicos se dieron cuenta que tenía una infección en toda la espalda a través de una resonancia magnética, por lo que fue sometida a varias cirugías para drenar y lavar la columna. Además de varios medicamentos recetados para contrarrestar la bacteria.

Recibió tratamiento durante un mes y medio y como consecuencia de todo, perdió el bebé que esperaba de un aborto espontáneo.

Actualmente, espera una nueva cirugía que espera sirva para que pueda caminar de nuevo.

“Cuando el neurocirujano me dijo que no volvería a andar fue muy duro. Es difícil no ser independiente como antes”, contó la joven a Hora 7/24.

“No me dejes caer jamás” es la frase que se tatuó y que le costó 13 dólares y mucho sufrimiento.

Esto ocurrió en 2016, pero es ahora que ha querido contar su historia a Prensa Libre Casanare. En poco tiempo, se hizo viral.