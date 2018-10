4 cosas que debes hacer antes de decidir casarte

Más vale detenerse a hacer una reflexión que una vida llena de frustración

Por fin, luego de mucho tiempo, te has decidido dar el siguiente paso con tu pareja. Pero, ¿te has dado el tiempo suficiente para reflexionar y saber si casarte es la mejor decisión que puedes tomar?

Kailen Rosenberg, quien es autora de varios libros, entre ellos “Real Love, Right Now: A 30-Day Blueprint for Finding Your Soul Mate — and So Much More!”, asegura que el 99% de los matrimonios que fracasan se debe porque realmente nunca supieron realmente con quién unían sus vida y sobre todo, porque piensan que la etapa del enamoramiento durará para siempre.

Antes de que le des el “sí definitivo” a tu pareja, Rosenberg invita a hacer estas cuatro cosas antes de optar por llegar al altar.

1. Averigua qué tan listos están para su amor (y su pareja): El paso más importante que puedes dar para experimentar una relación de amor saludable es ser completamente honesto contigo mismo acerca de quién eres realmente cuando se trata de relaciones y su propia disposición de amor.

“Si tu compañero te desafía, te vuelve loco, con las connotaciones positivas y negativas de esta frase, y él o ella te encienden tus pasiones más profundas, es probable que estés en el camino correcto”, dice Kailen.

2. Confirma su compatibilidad: No es necesario que les gusten las mismas cosas o que estemos de acuerdo en todo, pero debe haber una base de intereses comunes y amistades compartidas que les permitan crecer juntos en su nueva vida.

3. Conocer a los padres: Aprenderás mucho al ver de dónde proviene tu pareja en términos de modelos de roles. Si cualquiera de ustedes es hijo de un divorcio o una disfunción marital, no es necesariamente una sentencia de muerte para la relación, simplemente significa que su conocimiento mutuo y su voluntad de trabajar de manera honesta y abierta son vitales para la salud de su propia relación. El nivel de apertura, honestidad y vulnerabilidad emocional que cada uno de ustedes comparte en este tipo de conversación es una gran señal de lo abierto, honesto y vulnerable que será dentro de su propio matrimonio.

4. Busca personas que rompan acuerdos: No camines por el pasillo rumbo al altar si no está completamente alineado con su verdad personal. Sé honesto: ¿Hay algo en tu pareja que vaya en contra de tus valores? Está bien desafiarse a sí mismo para abrir la mente y pensar de manera diferente, pero no ignorar las señales de advertencia por temor a perder la relación. Identificar y abordar estos problemas ahora es esencial para comenzar el matrimonio con el pie derecho. Si va al matrimonio con la esperanza de ciertos aspectos fundamentales. las cualidades de tu pareja eventualmente cambiarán, él o ella puede que no sea la persona adecuada para ti.