Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El comienzo del mes arranca lleno de eventos para toda la familia

Jueves 4

Inicio de LA Fest

El director de la Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, inaugura en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) la temporada cien de la orquesta, que lleva por nombre LA Fest. Esta noche inicia el programa de nueve días en que se interpretarán trabajos de varios creadores, comenzando con “LA Variations”, de Esa-Pekka Salonen. También Triple Concerto de Beethoven con los tres músicos principales de la orquesta, Martin Chalifour (violín), Robert deMaine (chelo) y Joanne Pearce Martin (piano), como solistas. También se estrenará “Sustain”, de Andrew Norman, que fue comisionado para las celebraciones de los cien años de la LA Phil. 8 pm. Boletos $20 a $202. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Tanaka Farms

Las puertas de las Tanaka Farms ( 5380 3/4 University Dr., Invine) ya están abiertas, y en esta ocasión el lugar está dedicado a los personajes de Sanrio, como Hello Kitty, My Melody y Little Twin Stars. Es necesario procesar boletos de entrada para los fines de semana, así como el pase de estacionamiento. Además de vender calabazas, este lugar ofrece paseos en trenecito y acceso a un zoológico para niños, que tienen un costo adicional al del boleto de entrada. Estará abierta hasta el 31 de octubre. Todos los días de 9 am a 6 pm. Entrada $4. Wagon Ride (opcional) $6; zoológico para niños $4 (opcional). Menores de 2 años gratis. Informes (949) 653-2100 y tanakafarms.com.

Viernes 5

Festival de comida mexicana

El festival Sabor de México lindo, que se realizará a lo largo de varias cuadras del Pacific Boulevard de Huntington Park, estará dedicado en esta ocasión a la gastronomía de Jalisco. Habrá pabellones de arte y artesanías de Tlaquepaque, Tonalá, Yahualica y Tlajomulco, todos municipios jaliscienses. Don Chente’s Cantina ofrecerá bebidas típicas de ese estado. Para los niños estará disponible un área con animales pequeños así como una zona para actividades manuales. También habrá demostraciones de lucha libre. Viernes 5 a 11 pm; sábado 11 am a 11 pm, y domingo 11 am a 10 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 585-1155 y hpchamber.org.

Música norteña

La música de los Tucanes de Tijuana retumbará en el House of Blues (400 Disney Way Suite 337, Anaheim) para deleite de los seguidores de esta banda mexicana de música norteña. Los artistas, liderados por el vocalista Mario Quintero, interpretarán sus más grandes éxitos, como “El Tucanazo” y “La Chona”. 8 pm. Boletos $45 a $55. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.

Sábado 6

Artwalk en la Olvera Street

El Olvera Street Muertos Artwalk es un evento familiar que se realiza por quinto año y que está dedicado a apoyar a los comerciantes y artistas de la Olvera Street (125 Paseo de la Plaza, Los Angeles). Más de 40 artesanos locales pondrán a la venta trabajos originales como ropa, joyería, artesanías y otros productos. Entre los artistas y locales que participan están Bellagazoo Black Willow Gallery, Bueno Designs Calaveras y Diablitos, Canaan Honey Shop, Angels Cross Your Heart Customs, Folklor Accessories, Gladis Alejandre, Good Life Roots, La Chica Arte y otros. 10 am a 7 pm. Entrada gratuita. Informes olveraevents.com/muertosartwalk2018.

Show de tango

El show Cabaret Tango presenta un espectáculo de folclor, baile, tap dance y comedia. Es espectáculo, dirigido por Rubén Digrazia, incluye la participación de más de doce artistas en el escenario, varios de ellos destacados bailarines y cantantes de tango. La primera parte estará dedicada al Buenos Aires de la época de los años treinta, y se interpretarán bailes de esa era. La segunda parte será sobre el tango de los setentas, cuando surgió la música de Astor Piazzolla. 7:30 pm. Boletos $40. Informes (818) 430-0379 y cabarettango.net.

Circo y fusión

El Circo Anahuac es un espectáculo multimedia de música clásica, ópera y teatro que cuenta la historia de los dos volcanes que se encuentran a las afueras de Ciudad de México, el Popocaltépetl el Ixtlacíhuatl. Llegará este fin de semana a la LA Plaza De Culturas y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) para presentar su historia a través de trucos y coreografías. Con diseños de Lalo Alcaraz, coreografía de Janelle Gonzales y música de David Reyes. Sábados 7 pm, domingos 5 pm. Termina el 14 de octubre. 7 pm. Boletos $30 a $50. Informes eventbrite.com/e/el-circo-anahuac-an-aztec-opera-tickets.

Wild Kratts en acción

Los hermanos Kratt, creadores del programa educativo de PBS, “The Wild Kratts”, presentará The Wild Kratts LIVE 2.0 – Activate Creature Power! en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde compartirán información sorprendente acerca de algunas especies. Martin y Chris activarán sus poderes de criaturas para poder salvar a muchos animales de la Tierra en un espectáculo nuevo y que incluye el uso de grandes pantallas para video. Shows 1 y 4:30 pm. Boletos $30 a $105. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Domingo 7

Día de moles

La ya tradicional Feria de los Moles celebra este año once años de existencia, con la participación de chefs y restaurantes especializados en comida oaxaqueña y poblana. Los asistentes al Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) podrán degustar los distintos sabores y estilos de este tradicional platillo mexicano creado hace más de dos siglos. Además de puestos de comida, habrá música en vivo, arte e invitados especiales. De 10 am a 6 pm. Entrada gratis. Informes feriadelosmoles.com.

Fiesta en Santa Monica

Música en vivo, baile, actividades para los asistentes e instalaciones de arte de gran escala es solo algo de lo que se vivirá en el festival COAST (Camera Obscura Art Lab), que se celebrará en las calles de Santa Monica. Dos millas de esta ciudad estarán cerradas al tráfico para que los participantes las transiten a pie, en bicicleta, en patines o en el vehículo no motorizado que deseen. Las festividades terminan en la “after party” con el último concierto de música del Twilight on the Pier. Entre los artistas que tocarán en este trecho están Blue Breeze Band, Moonsville Collective y El Santo Golpe. Las calles que estarán cerradas son Ocean Avenue, del Wilshire Boulevard a la Colorado Avenue, Colorado Avenue desde la 5th Street hasta el Pier, y Main Street de Colorado Avenue a Marine Street. Se recomienda caminar, tomar un autobús o el metro para llegar al evento. Gratis. 10 am a 4 pm. Informes smgov.net/coast.