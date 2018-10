Halloween ya llegó a los parques de California

La oferta para sacarse un buen susto en este mes es amplia y hay opciones para toda la familia

La diversión de las fiestas de los muertos, fantasmas y demás criaturas horrendas comienza desde ya en todos los parques de California.

Para que sepas a dónde ir y qué encontrarás en cada unod ellos, te damos una guía completa con las atracciones dedicadas a la celebración de Halloween.

Disneyland y Disney California Adventure

Estos parques son conocidos por realizar una de las celebraciones de Halloween más vistosas y entretenidas del sur de California. En Disneyland, Halloween Time comienza en Main Street, USA, donde se coloca la icónica calabaza con forma de la cabeza de Mickey Mouse. A partir de ahí, a lo largo de toda la famosa calle, hay adornos alusivos a esta fecha. El toque latino está en Frontierland, donde hay adornos que conmemoran el Día de los Muertos.

Más adentro del parque, la Haunted Mansion se transforma en Haunted Mansion Holiday, para muchos la parte más extraordinaria del lugar. Sus adornos y música están inspirados en “The Nightmare Before Christmas”, la ya clásica cinta de Tim Burton.

Por su parte, el Disney California Adventure recibe a sus visitantes con un gigante Oogie Boogie en la puerta del parque. Una enorme silueta del personaje de la cinta de “The Nightmare Before Christmas”, así como su voz y risa macabras son el aviso de que dentro del parque lo que sucede no es cosa de broma.

Entre lo que verán los visitantes está el Jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, de la cinta “The Adventures of Ichabod and Mr. Toad”. La figura mide 10 pies de alto y está colocada en el Carthay Circle. Cars Land Radiator Springs es en estos días Radiator Screams, y sus personajes Lightning McQueen, Mater, Cruz, Red y DJ, están disfrazados y listos para salir al “trick or treat”. Mientras, todas las noches, en Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!, la fachada de esta atracción se ilumina para anunciar que algo raro está sucediendo. La celebración termina el 31 de octubre. Más informes en disneyland.disney.go.com.

Knotts Berry Farm

La celebración conocida como Knotts Scary Farm, es una fiesta a la que asisten terribles monstruos, zombies, momias, brujas y otras criaturas horrendas. La temporada 46 de esta festividad termina el 31 de octubre, e incluye 14 atracciones, entre las que hay nuevos laberintos y zonas de terror.

Lo nuevo en esta ocasión son laberintos como Dark Entities, The Depths y Forsaken Lake. Además se agregaron dos nuevos shows, “Hacks – Cutting Room Floor”, que se presenta en el teatro Charles M. Schulz, y “Conjures – Magic and Mirth in the Bird Cage Theatre”, que se puede ver en el teatro Bird Cage. También hay actos de magia en estos lugares y una rumba que no para en la Fiesta Village, donde hay DJs que tocan sonidos de moda. Se realiza en días selectos a partir de las 7 pm.

Por su parte, Knotts Spooky Farm es la celebración familiar de Halloween en este parque. Todos los sábados y domingos del mes, y el 31 de octubre, esta fiesta no terrorífica incluye shows en vivo con los personajes del parque, como Snoopy, Charly Brown y Lucy. También hay concurso de disfraces y un viaje a Camp Snoopy en el tren Grand Sierra Railroad. Durante estos días no podían faltar las estaciones de trick-or-treat, que se despliegan a lo largo del Ghost Town. Más informes en knotts.com.

Universal Studios

Las Halloween Horror Nights de Universal Studios, que se realizan en noches selectas hasta el 3 de noviembre, son la sensación este año debido a la creación de un laberinto dedicado a “Stranger Things”, la popular serie de Netflix. La atracción incluye el “Upside Down” y al depredador Demogorgon.

Además regresan los populares laberintos dedicados a la cinta “Poltergeist”, al filme de culto “Trick ‘R Treat” y a la franquicia “The First Purge”. Mientras tanto, en la atracción Terror Tram: Hollywood Harry’s Dreadtime Storiez, el famoso payaso asesino en serie que aterrorizó en Universal, regresa como anfitrión de este tranvía. Por su parte, Slash, el guitarrista de la banda Guns ‘N Roses, tuvo su parte al haber sido el creador de la música de Universal Monsters, una atracción donde desfila una versión contemporánea de los monstruos de producciones de cine de Universal Studios. Detalles en hollywood.halloweenhorrornights.com.

Magic Mountain

La temporada 26 de Fright Fest en Magic Mountain tiene varias novedades, entre ellas dos zonas de espanto nuevas y tres laberintos, incluyendo la recreación de escenas de la nueva cinta de horror, “Hell Fest”. En total, en este parque se despliegan 13 laberintos y decenas de zombis deambulan por todos los rincones del lugar. Y para hacer más dramática la visita, en algunas de las atracciones del parque se apagan las luces, por lo que los usuarios harán el recorrido en total oscuridad.

Otra de las novedades de este año es que en cuatro de las atracciones se incorporará lo más novedoso del maquillaje, nueva utilería y efectos especiales; algunos de ellos son los laberintos Condemned, Sewer of Souls, The Shadows y la nueva zona de terror Witches Lair. Por su parte, Aftermath 2: Chaos Rising es el laberinto al aire libre más grande de la región; mide 40 mil pies cuadrados e incluye enormes artículos de utilería, fuego, niebla y efectos especiales. De viernes a domingo; termina el 28 de octubre. Más detalles en sixflags.com/magicmountain.

Queen Mary

El Dark Harbor del Queen Mary regresa con seis laberintos rediseñados así como una distribución totalmente nueva en el famoso barco. Hay senderos alternos, entretenimiento en vivo y cuatro bares secretos nuevos para que los visitantes descubran. Por el lugar también deambulan los espíritus de The Ringmaster, Scary Mary, The Iron Master, Chef, The Captain, Samuel the Savage, Half-Half Henry, Voodoo Priestess y Graceful Gale.

Entre los laberintos que regresan están Feast, Intrepid, Circus, Deadrise y B340, mientras que en la parte de entretenimiento participan grupos de música en vivo, equilibristas y personajes siniestros que caminan por todo el lugar. Los visitantes también se pueden subir a los famosos columpios que estaban en el Neverland Ranch de Michael Jackson y que por las noches se iluminan de brillantes colores. O también pueden asistir a la Monster Party, donde se puede bailar toda la noche para liberar todo de espíritus. Termina el 2 de noviembre. Detalles en queenmary.com.

Zoológico de Los Angeles

La celebración Boo at the LA Zoo, que se efectúa en el zoológico angelino todo este mes de 10 am a 4 pm, no solo pretende ser divertida sino educativa. Las actividades de los fines de semana incluyen encuentros cercanos con algunos de los residentes del parque y demostraciones de cómo se alimentan algunas fieras: a los herbívoros se les darán alimentos como calabazas mientras que los más feroces devorarán sus bocados favoritos, restos de animales y huesos.

Además hay un show de marionetas interactivo, demostración de talla de calabazas, un show de ciencia y un pequeño huerto de calabazas. Los sábados 20 y 27 y domingos 21 y 28, habrá actividades manuales y estaciones de trick-or-treat en el zoológico. Todo incluido con el boleto de entrada al parque. Más detalles en lazos.org/boo.

Legoland

Todos los sábados de octubre son espeluznantemente divertidos en Legoland, sobre todo para los niños pequeños. Durante la celebración Brick-or-Treat de este parque, todos los rincones del parque cobran vida con la presencia de zombies, espantapájaros, hombres con cabeza de calabaza, brujas en zancos, fantasmas, personajes de Lego y otros amigables monstruos que están más que dispuestos a tomarse una foto con los visitantes.

La fiesta comienza a las 5 pm, y continúa por cuatro horas, durante las cuales los asistentes pueden elegir de entre muchas actividades, como pedir dulces en cualquiera de las 16 estaciones que están repartidas en todo el parque, ver el show interactivo Frankenbrick’s Lab, escuchar a la Boograss Band, saludar a los amigos Legos en Heartlake City, recolectar los nuevos distintivos en Fun Town, participar en el concurso de disfraces o visitar Miniland para ver las cientos de arañas que invadieron los edificios de las pequeñas construcciones de legos. Más informes en (760) 918-5346 y brickortreat.com.

San Diego Zoo y Safari Park

Estos parques celebrará HalGLOWeen del 26 al 28 de octubre con varias actividades para toda la familia, entre ellas acróbatas, DJs y una fiesta en la que los visitantes podrán bailar los ritmos de populares canciones de Halloween entre burbujas y luz negra. Además, el Dr. Zoolittle hablará de criaturas espeluznantes, como las arañas y las culebras. Los niños de 11 años y menores entran gratis y pueden asistir disfrazados durante ese fin de semana. Más informes en zoo.sandiegozoo.org.

Sea World

Halloween Spooktacular en Sea World ofrece shows especiales, personajes de “terror” y, por supuesto, estaciones para trick-or-treat. Todo esto sucede en este parque de San Diego los sábados y domingos hasta el 28 de octubre. Además, la entrada gratis a un niño de entre 3 y 9 años con el pago de un boleto de adulto.

La parte más sobresaliente de esta fiesta en Sea World es el nuevo Sesame Street Halloween Parade, que incluye la participación de entrañables personajes como Big Bird, Elmo y Zoe, todos con disfraz de Halloween e interpretando sus mejores pasos alrededor de las diez enormes carrozas que integran esta parada. Además de poder subir a la atracción de Manta con efectos especiales que solo se usan en esta temporada, los visitantes podrán ver una parte del parque dedicada al Día de los Muertos, donde una enorme Catrina da la bienvenida cerca del altar dedicado a los seres queridos que ya no habitan este mundo. Más detalles en seaworldsandiego.com.