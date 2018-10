La Víbora: Cuando presumes que eres rica y te cachan robando en una tienda

A nuestra serpiente columnista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

No, no, no, esta semana ha estado de locos, la verdad. Nuestras lindas celebridades han estado de lujo, pero la que definitivamente se llevó la corona es la que tiene voz de fumadora empedernida: Daniela Castro. ¿Vieron su fotografía de presa? Bien podrían decirles a sus hijos que es el nuevo personaje de una serie de terror, o amenazarlos con que si se portan mal esa bruja se les va a aparecer en la noche para jalarles las patas.

Hablando en serio, porque esto no es de risa, ¿cómo podrá salir de este embrollo la famosa actriz mexicana? La verdad es que, ¿cómo explicas que varias prendas llegaron a tu bolso muy enrolladitas y acomodaditas y no las pagaste? ¿Eso podrá haber sido una confusión? Porque eso es lo que ella dice, que fue una “mala jugada” que le hicieron, y que estemos tranquilos, que porque todo está en manos de su abogado y que saldrá “victoriosa de esta infame situación”.

Yo no quiero decir que es una ratera –todavía–. Porque ya saben, hasta que se lo demuestren podremos ponerle el no tan honroso título. Sin embargo, hay muchas cosas que no me checan sobre lo que pasó hace unos días en un tienda departamental de San Antonio, Texas; entre otras cosas, ¿para qué metería tres pantalones, un suéter y una falda en su bolsa si no era para no pagarlos? ¿Acaso se le olvida que en ese tipo de establecimientos hay cámaras por doquier, y que si la detuvo la policía fue porque tuvo la certeza de que la artista tuvo la intención de robar?

Imagínense, la esposa de un hombre con un apellido tan renombrado: Díaz Ordaz, pariente del infame expresidente que mandó al ejército a reprimir a estudiantes que realizaban una manifestación hace 50 años. Pero bueno, seguro ella ni siquiera sabe esa parte de la historia. Acuérdense que los actores, actrices y cantantes de México solo terminaron la primaria cuando mucho.

Pero lo más irrisorio del caso es que Daniela no se disculpa por su aparente falta, sino por como sale en la foto de cuando la ficharon. O sea, la mujer tiene sus prioridades. El aspecto físico es lo importante, no que te cacharon echando prendas a tu bolso. Pero eso sí, no digan que no es una persona de valores, ¿eh? Dice que con ella tenemos una amiga “honorable a la que pueden seguir respetando”. ¿Les parece si la postulamos para un puesto en el gabinete de Trump? Yo creo que ahí estaría perfecta y en su ambiente. Y hasta le pagarían por eso.

Y por último, ¿quién les gusta para interpretar a La Doña, Aracely Arámbula o Salma Hayek? Sí, ya sé que las dos actúan horrible, pero los nombres de las dos suenan como candidatas para esta serie. Se los dejo de tarea para la próxima semana.