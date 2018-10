Novia es repudiada en Internet por criticar el anillo de compromiso que su novio le dio

Ella buscaba empatía; sin embargo, solo recibió duras críticas

Para las mujeres, el que su novio les entregue el anillo de compromiso es una de las máximas muestras de amor que ellos pueden tener hacia con ellas; sin embargo, hay chicas que utilizan esta joya para presumir a los demás el poder adquisitivo de sus parejas.

Hay mujeres que piensan sobre el anillo de compromiso que “entre más grande, mejor”, y para ejemplo de ello está una publicación realizada por una novia, cuya identidad decidió mantener en el anonimato, quien en el foro MumsNet decidió criticar a su futuro esposo por el anillo que le entregó, sin imaginarse que sería ella la que terminaría quedando mal.

En dicho foro, la mujer hizo una publicación, en donde subió una foto del ticket de compra del anillo de compromiso que al hombre le costó $1,674 dólares, lo que para ella es una “baratija”.

“Me propuso matrimonio y me dio un anillo que él escogió, un diamante solitario en oro blanco. Estaba muy feliz y emocionada de aceptar, pero me decepcionó ver el anillo. La primera palabra que vino a mi cabeza fue ‘pequeño'”, es lo que está mujer publicó, agregando que su prometido “gana muy bien” y que suele ser generoso, por lo que no entiende por qué compró un anillo “tan barato y pequeño”.

La novia hizo la publicación esperando recibir comentarios de apoyo, sin imaginarse que lo único que generaría serían comentarios negativos hacia su manera de pensar e incluso, hay quienes invitaban al novio a pensarse dos veces en casarse con ella por su forma de pensar.

“Mi anillo es de la app Wish, costó 25 dólares. No me importa. Nuestro amor es más importante que el costo de un anillo”… “Si el gana un número de seis cifras (como dices) quizá te compró un anillo pequeño para probarte y asegurarse de que no se casaría con una materialista buscadora de oro. Parece que no pasaste la prueba”… “Un anillo no hace un buen matrimonio, el trabajo duro sí. He estado casada por más de 40 años y no tengo un anillo de diamante. Nunca quise uno. Siempre he pensado que es un desperdicio de dinero y ¿adivina qué? ¡Soy muy feliz”!”, son algunos comentarios que esta “interesada” novia recibió.