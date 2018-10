Jennifer Salinas sale de ‘Exatlón’ de Telemundo y nos revela sus favoritos para ganar

La boxeadora además nos habla de su polémica personalidad y lo que le dejó la competencia

Los fieles seguidores de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo quedaron sorprendidos cuando la más reciente expulsada del programa fue Jennifer Salinas, una de las favoritas para ganar desde que inició la competencia.

En la última semana la boxeadora se lesionó y le impidió seguir realizando los circuitos. El equipo de Famosos al que pertenecía perdió el circuito de la supervivencia y era un hecho que una mujer iba a salir. Como buena compañera, Salinas de alguna manera se sacrificó para retar a Brenda en un juego de eliminación modificado que se enfocaría en los tiros.

A pesar de ser una de las atletas más certeras a la hora de los tiros, no fue su noche y Jennifer perdió el reto y tuvo que abandonar el programa. Tras su salida del show pudimos hablar con la famosa para saber como ella vivió sus últimos momentos en “Exatlón”.

“Yo vi la situación de mi lesión y no quería ser considerada como una carga para mi equipo. Mi prioridad era recuperarme y que el equipo siguiera adelante exitosamente. Sabía que si yo me quedaba mucho tiempo esperando que mi recuperación suceda, no iba a ser algo bueno para el equipo así que me sacrifiqué para el equipo“, nos dijo Salinas vía telefónica.

Siendo Jennifer Salinas una de las competidoras más fuertes de la competencia le preguntamos si dio todo su esfuerzo en el reto de eliminación, o si se sintió derrotada por su lesión que dijo que tardaría entre 3 a 4 semanas para sanar.

“No di mi máximo al cien pero tampoco tiré la toalla. Estaba tirando pero no me sentía nerviosa. Yo sabía que mi tiempo había llegado“, respondió.

Lo positivo de la eliminación de Jennifer fue que ella aprovechó su salida para crear conciencia sobre los abusos infantiles, una causa que ella apoya.

“Comenté sobre este tema porque esa es mi pelea. Cuando yo boxeo, yo no boxeo por Jennifer, yo boxeo por todas las personas que han pasado por abuso sexual infantil, por los niños que están pasando por eso y aprovecho el momento de brillar cuando gano mis peleas para hablar el tema. Yo no levanto la mano en victoria y vamos a tomar cerveza para celebrar, yo celebro de una manera muy diferente y especial para mi que es concientizar a la gente sobre ese tema”, explicó.

La campeona nos informó que es embajadora de la organización Una Brisa de Esperanza en Bolivia que ayuda a niños violentados con terapia y abogados para denunciar y proceder legalmente contra los agresores.

La experiencia de Jennifer Salinas en “Exatlón” le dejó grandes enseñanzas de vida ya que dentro del formato del programa solo le daban lo básico y hasta tenían que dormir en el piso.

“Yo quiero que sepan que estar en esa situación me hizo valorar la vida real y ser un poco más humilde y apreciar y dejar de desear cosas que no tengo pero que tampoco necesito. Me abrió los ojos a valorar la vida que tengo y valorar a mis hijos más y el tiempo con ellos. Eso fue muy duro, estar lejos de ellos y no poder levantar un teléfono y llamar“, confesó.

A su salida, Jennifer nos contó que además de hablar con su familia, lo que hizo fue darse un buen baño y que fue lo que salió de sus oídos “era para asustar a alguien. Muchísimo lodo”.

A lo largo de la competencia la deportista fue una de las integrantes más polémicas ya que hacía sonar su opinión aunque no fuera la de la gran mayoría, que a su vez era algo bueno, pero que no todos tomaban con buena actitud.

“El tema de la polémica con mi manera de ser creo que tiene que ver mucho con las personas que eligieron para estar en el equipo de los famosos. Cada quien tiene su personalidad, pero hay muchas personas como yo, pero yo era la única en este equipo que tenía la personalidad más fuerte, ellos eran personas más tranquilas”, explicó.

Agregó que si hacen una segunda temporada y eligen a más personas como ella, no van a sobresalir tanto porque ya habría más igual.

“No soy mala, no quiero que la gente piense que soy una ‘bully’. Me expreso y más nada“, agregó.

Finalmente le preguntamos cuales son sus participantes favoritos para ganar la primera temporada de “Exatlón Estados Unidos”.

“No tiene nada que ver con mi relación con esta persona, yo te estoy hablando como deportista de ‘Exatlón’ y su presentación en la pista. [En el lado de los famosos] de las mujeres, creo que va a ganar Chelly y de los varones creo va a ganar Tommy. De los contendientes, de las mujeres, creo que va a ganar Yarishna y de los varones Adrián“, concluyó.