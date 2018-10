Novio de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, podría terminar en la cárcel

View this post on Instagram

Crecí en una familia musical. Desde niño soñé ser cantante. cantar, colaborar con grandes artistas, pisar grandes escenarios. Viajar por todo el mundo llevando música. Gracias a Dios, a ustedes, mi familia, mis padres por siempre creer en mi, impulsándome adelante. A los que no creyeren en mi también gracias. Ustedes fueron la gasolina al fuego dentro de mi.🔥🙏🏼 Gracias gracias! A cada persona en cada etapa… La vida es como un libro. Cada capítulo es importante. Cada capítulo es necesario para saber de donde vienes, y saber a donde vas. Pero siempre debe uno cerrar el capítulo anterior para abrir el siguiente. Sin dañar o lastimar a nadie. Filipenses 4:13 Cheers to new beginnings 🙌🏼🥂 #ImperfectamentePerfecta #12DeOctubre @lorenzomendez7 @luzrecord_ #LM7