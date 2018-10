Subasta a su “novia usada” por eBay y recibe propuestas por $90,000

No esperaba recibir cientos de ofertas

“No tiene daños graves, pero se puede ver que está usada (…). Su carrocería está bastante arreglada, pero muestra signos de desgaste“. Así fue como Dale Leeks, un británico de 34 años, puso en subasta a su “novia usada” en el sitio eBay, como si se tratara de un auto viejo. Y recibió cientos de ofertas de todo el mundo hasta por $90,000.

“La parte trasera tiene algunas fugas, pero nada que no se pueda tapar” y además “hace ruido constante”, decía la descripción con la que Dale pretendía subastar a su novia Kelly Greaves.

Los interesados comenzaron a preguntar por Kelly en el mismo tono del anuncio, como si se tratara de un auto: ¿Cuántos dueños anteriores ha tenido? ¿Cuál es su historial de servicio? ¿Se puede hacer una prueba de manejo?

Lo que comenzó como una broma, resultó ser un éxito en eBay. En horas, Dale recibió ofertas de diferentes partes del mundo y el valor de Kelly fue subiendo hasta llegar a los $90,000. De acuerdo con The Mirror, el precio hubiera aumentado todavía más si no hubiera sido porque eBay retiró el anuncio, ya que no se puede subastar el cuerpo humano.

¿Y cómo reaccionó la novia subastada? Lo tomó como una ingeniosa broma de su novio, con quien sostiene una relación de más de un año, y a ver la respuesta en eBay se dijo feliz de que la estuviera vendiendo, porque tal vez encontraría un mejor dueño. Al final Dale tuvo que aclarar que no la vendería ni completa ni por partes.