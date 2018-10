Esquina migratoria: quiere solicitar WIC, pero le preocupa que le afecte hacer ciudadana

Soy residente permanente y quiero saber si puedo recibir ayuda de WIC y tener acceso a Servicio de Salud Obamacare por 45 días y después aplicarlo por urgencia para poder tener mi bebé. ¿Esto me perjudicaría para aplicar más adelante para la Ciudadanía?

Primero que nada, felicidades por tu próximo bebé y en segundo lugar, que bueno que quieres hacerte ciudadana. En cuanto a tu pregunta, debo advertirte que cada caso es diferente por lo cual te recomendaría consultar a un asistente social para que te informe sobre los programas para los que calificas y para cuales no, así evitarás riesgos.

De la forma que podría afectarte es si el gobierno detecta algún tipo de fraude en la obtención de ayuda social o superposición de planes sociales o de salud.

Es decir, si al hacer la solicitud de los servicios que te aconseje la asistente social, tu pones información incorrecta sobre tus ingresos, estado civil, dirección, etc.

Si tu intención es hacerte ciudadana de Estados Unidos, deberías hacerlo lo antes posible en caso de que tengas cinco años o más como residente legal; en el caso de que hayas obtenido tu residencia a través de una petición de tu esposo ciudadano de Estados Unidos, este proceso se puede hacer en tres años de haberte convertido en residente legal.

Como ciudadana ya no tendrás ninguna dificultad para solicitar la ayuda social y de salud que necesites, pero aun así siempre deberás decir la verdad para evitar dolores de cabeza.

En general, solicitar ayuda social no debe ser impedimento para hacerse ciudadano. Sin embargo, este mes el gobierno del presidente Donald Trump anunció su porpuesta sobre la “carga pública” – un término que describe a un ciudadano no estadounidense que podría convertirse en una carga a la asistencia pública y a los programas que proporcionan dinero en efectivo – indicando que aquellos que soliciten dicha ayuda pueden tener problemas migratorios. Aunque no se ha aprobado, la propuesta esta sobre la mesa y en meses próximos se determinará si se convierte en realidad.

Pero por el momento, todo sigue igual y no hay peligro de pedir esta ayuda social, incluyendo WIC (El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños) u Obamacare.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.