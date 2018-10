Foto: El dildo que interrumpió un partido de la Premier League

El partido del Brighton contra el West Ham habría sido un partido más de la Premier League inglesa si no hubiera sido por un curioso incidente que interrumpió el encuentro e hizo al árbitro en turno, pasar uno de los momentos más bochornosos del torneo.

Kevin Friend, el árbitro del partido, observó que un objeto extraño había sido lanzado a la cancha por la afición. Con toda calma se acercó, lo levantó y dio a los fotógrafos la mejor toma del encuentro: Friend recogió un enorme dildo del césped y lo apartó donde no pudiera molestar a nadie.

De inmediato, la curiosa foto se difundió en internet con todo y la seriedad de Friend, quien no se inmutó al tomar el juguete sexual y sacarlo de la cancha.

Errr ….. referee Kevin Friend removes an object that was thrown onto the pitch during #BRIWHU pic.twitter.com/990V2D2vAz

— Andy Couldridge (@ai_andyc) 6 de octubre de 2018