Mira la presentación de los nuevos teléfonos celulares de Google

El evento Made by Google 2018 arranca a las 11 am ET (8 am PT). Google presenta el Pixel 3 y el Pixel 3 XL, sus nuevos teléfonos celulares. También se muestra por primera vez la nueva tableta Pixel Slate, y el sistema de conexión de gadgets en casa Google Home Hub.