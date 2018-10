Si tienes problemas de erección, ésta podría ser la causa…

Un asunto que no está en tu control

Científicos del Kaiser Permanente Northern California en Oakland documentaron el primer error genético que incrementa el riesgo de padecer de impotencia sexual.

La buena noticia del hallazgo, reseñada en un reporte este lunes de Proceedings of the National Academy of Sciences, es que podría ayudar a agilizar el desarrollo de nuevos tratamientos.

La variación en un punto en el ADN humano podría incrementar el riesgo de impotencia en alrededor de un 25%, detalla el informe. Ahora, los investigadores quieren especificar cómo es que esa variación aumenta el riesgo de padecer la afección, comentó Eric Jorgenson, autor principal de reporte citado por la agencia de noticias Associated Press.

El grupo encontró evidencia luego de examinar el ordenamiento genético de 36, 600 hombres, y compararla con un estudio similar realizado a otros 222,300. Las pruebas revelaron que la alteración podría afectar la actividad de un gen conocido por su participación en el funcionamiento sexual.

Cabe señalar que la mayoría de los casos de hombres que no pueden mantener una erección no es por causas genéticas, sino por obesidad, diabetes, problemas cardiacos, hasta estrés y ansiedad.