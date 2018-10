El “tercer ojo” de Bad Bunny por el que lo llaman “ridículo”

Prueba de que el "trapero" le encanta llamar la atención

Es común que Bad Bunny llame la atención en cada alfroma roja en la que se pare; la de los premios AMA (American Music Awards) de anoche no fue la excepción.

Pero esta vez no fue su vestimenta ni su color de uñas lo que atrajo las miradas, sino un tecer ojo que le implantaron en la frente.

La cuenta de Instagram The King of Flat in Trap compartió imágenes en primer plano del inusual aditamento del exponente de música urbana, lo que generó cientos de comentarios.

“Bad Bunny habla acerca de lo que le recomendó el doctor para que se recuperará”, es el comentario que introduce uno de los videos.

A estas horas el “Conejo malo” no ha explicado el significado del accesorio, mientras las opiniones se multiplican.

La mayoría son de crítica a lo que catalogan de “ridículo”.

“Lástima que el doctor no le dijera que dejara de hacer el ridículo”, compartió un usuario.

“Tanto dinero y no pudo conseguir quien le pusiera mejor ese ojo”, expresó otra seguidora.

“Lo amo, pero ese ojo; hasta yo hubiera hecho uno mejor”, lee otra opinión.

Otros asociaron el ojo con símbolos “iluminati” y teorías de conspiración.

“Bad Bunny es Iluminati, por eso representa el ojo que todo lo ve”, comentó un fan.

Los iluminatis formarían parte de una sociedad secreta creada en 1776 en Alemania. Su fin: derrotar a los gobiernos, religiones y otras creencias para guiar a las naciones bajo un Nuevo Orden Mundial.