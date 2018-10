Melania desata la furia de mujeres víctimas de acoso sexual con esta increíble petición

Un estado de indignación total tras conocerse las controvertidas declaraciones de Melnia Trump sobre las víctimas de abuso sexual en EEUU.

Teniendo en cuenta que el esposo de Melania, el presidente Donald Trump tiene varias acusaciones de acoso sexual en su contra las palabras de la primera dama sorprendieron al país entero.

“Si acusas a alguien, muestra la evidencia”, dijo Melania en una entrevista con ABC News que tuvo lugar en Kenia la semana pasada durante su primer gran viaje en solitario a África.

Melania dijo tímidamente que apoya a las mujeres, pero decididamente salió en defensa de su esposo y del argumento de los abusadores agregando que los hombres también necesitan apoyo.

“Necesitamos apoyarlos y, ya sabes, también a los hombres, no solo mujeres”.

La primera Dama reiteró que las mujeres que se presentan como víctimas deben estar preparadas para respaldar sus reclamos.

