¿Tienes una multa de tránsito? Este acuerdo puede ayudarte

Ahora las corten deberán informarte de que tienes la opción de demostrarle a un juez si puedes o no pagar el famoso ‘ticket’

A principios de septiembre Lorena Martínez recibió una multa por pasarse un alto en una intersección del sur de Los Ángeles. Por temor a perder su licencia o que le aumentaran la multa, decidió buscar ayuda con una oficina local privada para pelear su caso y evitar pagar los más de 300 dólares de la sanción.

“Tuve que pagar 249 dólares para que representantes de una oficina [Ticket Clinic] peleen mi caso. Me dijeron que hay un 80% de posibilidades que lo gane pero si lo pierdo tengo que pagar la multa y aparte de lo que le pagué a la oficina”, dijo Martínez algo consternada.

Su infracción incluye pagar unos 100 dólares adicionales para asistir a la escuela de tránsito. Martínez es madre soltera e indica que no tendría tiempo para cumplir con estas clases.

Agregó que para ella, la multa es mucho dinero y que no tiene para pagar todo el monto completo. No obstante, indica que tampoco quiere tener un historial manchado que pudiera poner en peligro su licencia de conducir.

“Una situación similar enfrenta Marilú Jiménez quien a mediados de agosto recibió una multa por dar vuelta a la izquierda en una intersección que lo prohibía.

“Entonces salió un policía de moto y me paró. Me dio el ticket pero aún no me ha llegado [el citatorio] por correo”, dijo.

La mujer de 28 años de edad señaló que hasta el momento desconoce la cantidad que deberá pagar por su infracción pero estima que también será en los cientos de dólares.

Ella, al igual que Martínez, opina que deberían reducir los exorbitantes cobros que las familias de bajos recursos no pueden pagar.

“Creo que sí deberían de darnos la multa [pero] dependiendo de nuestros ingresos porque si no tenemos suficiente dinero, cómo le vamos a hacer”, cuestiona Jiménez.

Dijo que cuando reciba su multa, dependiendo de la cantidad, está dispuesta a pedir una extensión para juntar el dinero necesario.

Esta es una situación que se ve constantemente en las cortes donde miles de personas no pueden pagar sus multas y por ende hasta hace poco sus licencias terminaban suspendidas.

Se gana una demanda

En 2016, abogados de derechos civiles entablaron una demanda contra la Corte Superior de Los Ángeles por ordenar incorrectamente suspender licencias de conducir a personas que no podían pagar sus multas de tránsito.

La demanda estimaba que esta sanción afectaba principalmente a los afroamericanos y latinos.

Tras dos años de lucha esta semana se anunció un acuerdo donde la Corte acordó notificarle a los automovilistas que tienen la posibilidad de pedirle a un juez que evalúe sus posibilidades de pagar una multa.

Scott Rapkin, abogado de Western Center on Law and Poverty (Centro Occidental de Derecho y Pobreza) y parte del grupo de abogados de derechos civiles que representaron el caso señaló que las personas que deban dinero por una multa de trónsito tienen la opción de llenar un formulario que se llama inability to pay determination (determinación la imposibilidad de pago).

En este papel aseguran que no pueden pagar la cantidad determinada o pueden presentarse frente a un juez y mostrar la evidencia de que no pueden pagar.

“La ley dice que la corte debía hacer eso y no lo estaban haciendo en la corte de Los Ángeles”, dijo Rapkin. “La gente estaba perdiendo sus licencias hasta por no poder pagar sus multas por caminar en medio de la calle. Nada tenía que ver con conducir”.

La corte también capacitará a los empleados en el proceso de capacidad de pago y proporcionará datos a los abogados de derechos civiles que supervisarán el cumplimiento durante un año.

Por el momento el acuerdo solo es con la corte Superior de Los Ángeles y no otras cortes, dijo el abogado.

Protegidos por la ley

Cabe recordar que bajo una legislación, que firmó el gobernador Jerry Brown el año pasado, el DMV ya no puede suspender las licencias de los conductores por no poder pagar sus multas. “Esta ley se aplica en todo California”, dijo Rapkin.

Además, todas las cortes del estado de California deberán contar con una opción similar, de proveer opciones de pago, tras la aprobación de la legislación.

“Este acuerdo es una victoria para los residentes de Los Ángeles de bajos ingresos”, dijo Devon Porter, un abogado de la ACLU del sur de California, en un comunicado.

“Ahora, los tribunales deben proporcionar un proceso accesible para que las personas obtengan multas de tránsito basadas en dificultades financieras”.

Rapkin dijo que las personas que hayan recibido multas en el pasado pueden pedir el formulario o pedir ver al juez siempre y cuando tengan la información de cuánto es la multa que deben.