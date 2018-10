Cigarrillo electrónico con Viagra: la FDA advierte que es peligroso

Una compañía de cigarrillos electrónicos vendió productos líquidos para vapear que contenían las sustancias activas del Viagra y el Cialis, ambos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil.

La Food and Drugs Administration (FDA) advirtió que el consumo de esos medicamentos en forma de cigarrillos electrónicos puede ser peligroso para la salud, pues se desconocen sus efectos al consumirse de esta manera y al interactuar con otras sustancias recetadas contra la hipertensión o enfermedades del corazón.

FDA warns HelloCig Electronic Technology Co. Ltd for the illegal sale of two unapproved new drug products and false FDA-approved marketing claims for several other e-liquids. https://t.co/6YyFmMoMj2

— FDA Tobacco (@FDATobacco) 11 de octubre de 2018