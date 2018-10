Durante su gira latinoamericana, Shakira se animó a probar ¡hormigas! en México

La autora de éxitos como "Chantaje" o "Clandestino" dijo que está disfrutando de su paso por el país del picante "a tope"

Shakira comenzó su gira latinoamericana de El Dorado World Tour en México, donde hace unos días protagonizó un show frente a 50 mil espectadores en el estadio Azteca.

Además de deleitar a los fans con sus hits, entre puesta y puesta la exitosa cantante aprovecha para disfrutar de las costumbres locales. Así, se animó con un menú gastronómico que incluyó un plato típico del lugar, hasta ahora desconocido para el paladar de la colombiana: ¡hormigas!

Con divertidas historias desde su cuenta de Instagram, la estrella del pop latino degustó así lo que en un comienzo pensó que eran confites. A través de las redes sociales, explicó a sus 53 millones de seguidores que se trataba de hormigas “culonas”. Así se les llama en su país a estos insectos, por el aspecto de su parte “inferior posterior”, aclaró.

Frente a una mesa con varios platos de comida, Shakira sujetó el recipiente con hormigas y dijo: “Voy a probar una; tienen que ser muy alimenticias, porque si no los osos no se las comerían, deben tener mucho fósforo, que es muy bueno para el cerebro y yo lo necesito, la verdad”.

Acto seguido, ingirió una y, con cara de desaprobación, como si en un principio no se hubiese sentido atraída por su sabor, apuntó: “Ok, no más aventuras por hoy”. Sin embargo, continuó masticando y pareció cambiar de opinión: “Mmm… sabe bien, voy por otra”, recalcó.