El macabro hallazgo de 11 cadáveres de bebés escondidos en antigua funeraria

Los restos estaban en un espacio secreto entre el primer y segundo pisos

Los restos de 11 bebés fueron encontrados en una antigua funeraria en Detroit, Michigan, luego de que una persona anónima enviara una alerta a la Policía.

Los cuerpos fueron hallados dentro de un espacio secreto entre el primer y segundo pisos de la antigua funeraria de Cantrell, expuso la oficial Brian Bowser, del Departamento de Policía,

Se desconoce cuánto tiempo estuvieron ahí los restos, pero según el New York Times, el Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan revisó el inmuble. Los cuerpos estaban embalsamados.

Jameca LaJoyce Boone, quien fue gerente en la funeraria durante aproximadamente un año hasta que se cerró, dijo el sábado que su trabajo incluía servicios funerarios y que no sabía nada sobre los restos en el techo.

“Esto es horrible, y no es ético”, dijo. “No entiendo cómo sucedió o por qué sucedió, y no tengo palabras. No es así como funciona la industria funeraria”.

En una declaración el sábado, el departamento de estado dijo que había suspendido las licencias mortuorias tanto para la funeraria como para Boone y agregó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre los cuerpos recién descubiertos.

El edificio donde se encontraron los cadáveres fue comprado el mes pasado por Quality Behavioral Health, una organización de servicios sociales.

El inmueble sería convertido en un centro comunitario.