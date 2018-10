Así puedes enviar mensajes de WhatsApp sin necesidad de agregar un número a tus contactos

Con este truco no es necesario que guardes un número en tu celular que no deseas

WhatsApp se ha vuelto una de las aplicaciones indispensables en nuestros días, ya que nos facilita la comunicación tanto con familiares y amigos, así como con personas con las que no necesariamente tenemos una relación personal.

Seguramente te ha pasado que has querido mandarle un mensaje a alguien a quien solo contactarás una vez y no puedes porque tu teléfono te pide guardar ese contacto, lo cual tampoco es de tu agrado pues no quieres llenar tu teléfono con números que realmente no te comunicas.

Pero ahora ya puedes enviarle mensaje de WhatsApp a gente que no aparecen dentro de tus contactos. Lo bueno es que es una función tanto para usuarios de Android como para los de iPhone.

Lo único que debes hacer es abrir el navegador de tu teléfono y copiar este enlace: https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX, y en lugar de las X el número telefónico al que quieres enviar el mensaje, incluyendo el prefijo del país, sin el símbolo de +.

Da enter y en automático, te saldrá un mensaje en donde te piden autorización para enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono que has escrito. Cuando aceptes, se abrirá en tu aplicación un chat con ese teléfono. Así es como podrás hacerlo tantas veces tú quieras.