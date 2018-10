Cómo es la raza de “súper humanos” que Stephen Hawking predijo

Un libro póstumo revela la preocupación del científico ante esta nueva composición humana

Durante este siglo, la ciencia descubrirá cómo mejorar a la raza humana a través de la manipulación del ADN, lo que dará cabida a una generación de “súper humanos” contra los que las personas “no mejoradas” no podrán competir.

Lo anterior es una predicción incluida en el libro póstumo del renombrado científico Stephen Hawking, que verá la luz este 16 de octubre con el título Brief Answers to the Big Questions (“Respuestas breves a preguntas grandes”).

De acuerdo con The Sunday Times, la colección de ensayos y artículos que el famoso científico reunió antes de morir en marzo pasado, incluye la preocupación de Hawking por las implicaciones sociales y políticas que la ingeniería genética puede desatar en el mundo.

El científico adelanta la aprobación de las leyes que ahora prohíben la manipulación genética en humanos, con lo que las personas que tengan acceso a esta tecnología podrán mejorar sus características humanas y las de sus hijos, como la resistencia a las enfermedades, su longevidad, su inteligencia y su memoria.

Hawking les llama “súper humanos” y adelanta que los problemas políticos y sociales importantes se darán cuando “las personas no mejoradas” no puedan competir con ellos. Probablemente, quienes no tengan los medios para convertirse en súper humanos, “morirán o dejarán de ser importantes. En cambio, habrá una raza de seres que se diseñarán a sí mismos y que estarán mejorando a un ritmo cada vez mayor”.

Según el físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, las personas con niveles económicos altos pronto podrán editar su propio ADN y el de sus hijos para crear estos súper humanos mejorados. Una predicción que, sin duda, deja mucho en qué pensar.