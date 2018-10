¿Discriminación?: “El Gordo” de Molina acepta que no sabía si llamar señor o señora a una mujer transgénero

Responde "El Gordo y la Flaca" a protestas de la comunidad trans

Los emblemáticos conductores del programa de Univision, “El Gordo y la Flaca”, no tuvieron más remedio que explicar la tremenda controversia que se desató a partir de que un grupo de activistas de la comunidad transgénero interrumpiera un enlace en vivo desde Nueva York, para denunciar discriminación de su parte.

Hay que recordar que a juicio de algunos de los inconformes, Raúl de Molina se expresó de manera despectiva de la mujer transgénero que se suicidó tras enviar un mensaje a Lupita Jones, ex Miss Universo, que se manifestó en contra de que mujeres trans participen en el certamen que ella ganó en 1991.

“Tomando todo esto en cuenta no se le puede echar la culpa a Lupita Jones porque Lupita Jones está dando su opinión de lo que ella piensa que debe pasar, entonces SI ESTE SEÑOR O SEÑORA, COMO FUERA, COMO LE QUIERAN LLAMAR, se quiso suicidar no le pueden echar la culpa porque ella tenía algún problema que se suicidó”, dijo “El Gordo” la semana pasada.

“La voz de Raúl de Molina se escucha claramente donde dice ‘y a este señor o señora, como le quieran llamar’. Eso es una falta de respeto porque si nos ven como mujeres nos tienen que respetar como mujeres. Podemos soportar eso de personas en la calle pero [no] de personas públicas…”, dijo enojada una de las manifestantes la semana pasada.

Este lunes el famoso conductor explicó: “Estaban enojadas porque yo con mucho respeto les dije lo que pienso aquí en el programa. No sabía sí llamarles señores o señoras. Me explicaron allí que tenía que llamarlas señoras pero han venido gritando de una manera y con unos carteles y yo traté de hablar con ellas antes de que salieran al aire en muy buena disposición […] pero seguían protestando y dije ‘vamos a ponerlas en el aire en este momento’ y después que las pusimos en el aire una de ellas no quedó tampoco feliz de todo esto. Hasta que ella me dijo que tenía que llamarle señora yo no sabía si se tenía que llamarles señores o señoras porque ahora sí sé que le debo llamar señora y con mucho respeto le llamé señora”.

“El Gordo” de Molina recalcó que él le dio derecho de réplica a las inconformes, aunque fue infructuoso:

“Tienen el derecho a venir a protestar, lo que no sé es porque estaban tan enojadas cuando nosotros lo único que hicimos es cubrir la noticia y decir lo que estaba pasando. Nosotros no estamos ni en desacuerdo ni en contra, pero si Lupita Jones dice ‘oye este concurso fue hecho para mujeres’ como mucha gente piensa entonces ella dio su opinión y yo entiendo que estas señoras no estaban de acuerdo con esto, pero nosotros nada más estábamos dando la noticia. Y creo que por favor tienen que estar muy agradecidas de que les di el tiempo para que salieran en el aire”.

Lili Estefan por su parte, se refirió por primera vez al tema: “El trabajo nuestro no es ofender. El trabajo nuestro es informar y tenemos un programa que es difícil en estos tiempos ser conductor. Muchísimos han perdido el trabajo por decir cosas que a lo mejor simplemente trataron de dar su opinión. El programa siempre le va a abrir las puertas a todo el mundo, como lo hicimos con Cachita originalmente. Los tiempos van cambiando poco a poco y gracias a Dios cada persona va encontrando su lugar en la sociedad que creo que es lo más importante”.

Según la Sociedad de Integración Gay Lésbica de Argentina, hay una premisa básica para referirse a las personas transgénero: “es lo que dice que es”. Algo que ahora sabe muy bien Raúl de Molina.