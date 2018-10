Récord de guatemaltecos son detenidos en la frontera

Pobreza extrema provoca éxodo de guatemaltecos en busca de asilo a Estados Unidos

Miles de guatemaltecos continúan llegando a la frontera sur con la intención de lograr el asilo político en Estados Unidos, expulsados de su país por la pobreza extrema, y la delincuencia.

Un reporte de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) reveló que el año pasado 42,757 guatemaltecos fueron detenidos o arrestados en la frontera con México.

Del total de inmigrantes que intentaron entrar a los Estados Unidos, la mitad eran guatemaltecos. Hace dos años representaban un tercio de todos los que querían entrar al país.

Manuel Eduardo Gómez escapó de Guatemala en mayo pasado, trayendo consigo a su hijo mayor, Brian, debido a la crisis económica, pero también presionado por las extorsiones de las pandillas, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha

“Ellos me extorsionaban y me pedían entre 5,000, 10,000 quetzales (alrededor de 667-1,335 dólares) cada mes. Un día, con pistola en mano, cinco pandilleros llegaron a exigirme hasta 100,000 quetzales (13,350 dólares) a mi casa. Me tuve que ir por un tiempo a otra aldea con mi familia. Hasta allá fueron a buscarme. Creía que me iban a matar”, recuerda.

Al mismo tiempo, ganarse la vida se volvió muy complicado.

“Me dedicaba a sembrar maíz y frijol en mi ranchito y trabajaba sembrando para otros. Pero la situación económica empezó a ponerse mal. En los inviernos ya no llueve y no se puede cultivar nada”, relata.

Aunque el gobierno de Guatemala mantiene una campaña de anuncios de radio, televisión y espectaculares, financiada por el gobierno de Estados Unidos, para alertar a la población sobre los peligros de venir a este país, Manuel Eduardo – como miles de guatemaltecos – ni siquiera se enteró de las advertencias y decidió huir.

Empujados por la necesidad

Rosa Posadas, asesora de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes, dice que los guatemaltecos que emigran, huyen de las persecuciones de las maras, pero también para conseguir el pan y llevarlo a su familia.

“La escasez de trabajo es alarmante. El salario no da para comprar la canasta básica y para comer como personas decentes. Si acaso pueden comer carne una vez cada 15 días”, dice la activista Angelina con la organización de solidaridad con migrantes de su país.

Atribuye la mala situación de Guatemala a los malos gobiernos, a los pasados y al actual.

“Hemos tratado por todos los medios de buscar inversionistas para crear trabajo en Guatemala. Presentamos al presidente de la República – Jimmy Morales-, un proyecto de creación de infraestructura para crear cuatro mlllones de empleos y nunca nos dio respuesta”, se queja.

A eso hay que añadirle, explica, que el Congreso nomás sirve para producir leyes que no benefician al pueblo, mucho menos al migrante.

“Entre el Congreso y los gobiernos están matando a Guatemala, lo tienen agonizando por la falta de empleos”, dice.

Agrega que los muchachos egresados con carreras universitarias, terminan vendiendo tacos porque no consiguen trabajo.

“Hay una pobreza inmensa que obliga a los guatemaltecos a huir y venir a Estados Unidos a buscar el Sueño Americano. Si bien aquí también pasan penas, no se comparan con las de Guatemala”, sostiene.

Lo más triste, dice, es que cuando los deportan y mandan de regreso a Guatemala, la gente queda con una problemática peor, ya que hipotecaron sus casitas para pagar por el viaje a Estados Unidos.

“Los regresan a un país donde no se consigue trabajo, todo está carísimo, con una delincuencia galopante, producto de la misma carencia”, dice.

Y revela que muchos padres están mandando a sus hijos menores de edad a Estados Unidos porque temen que la situación económica en Guatemala adquiera proporciones mayores y quieren salvarlos de una vida de miseria.

En lo que va del año, bajo la ley Tolerancia Cero del presidente Trump, el gobierno de EEUU ha deportado 32,366 inmigrantes guatemaltecos. El año pasado, en 2017, fueron 32,833.

Miedo a la violencia

Francisco Regalado Godoy es un guatemalteco bajo custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Adelanto desde febrero de 2016.

Reconoce que tiene un récord que incluye entre cuatro y cinco deportaciones, lo que le ha impedido que alguna organización de servicios legales quiera tomar su caso pro bono. Tampoco tiene para pagar un abogado.

“Siempre que me han deportado, me he regresado porque mi vida corre peligro en Guatemala. Ya dos veces me han intentado matar. La primera vez me dejaron toda la cara golpeada; la segunda me dispararon, y los impactos de bala le quitaron la vida a un amigo”, detalla.

Cuenta que a causa de la violencia, ya perdió a un hermano asesinado el mismo día que lo deportaron. También han matado a tres primos, y él teme ser el siguiente.

“Se los dije cuando pedí asilo, no me creyeron y me deportaron. Esa vez me torturaron en Guatemala. Pero al gobierno no le importa lo que nos pase”, se lamenta.

Dice que está cansado de pedir protección y una oportunidad de estar legalmente en el país. “Ya no aguanto otro día más de estar encerrado, sufriendo tantas humillaciones por parte del gobierno. Creo que les daré el gusto de que manden a morir a mi país”, dice.