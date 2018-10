Se pone romántico Luis Fonsi

Este viernes estrena “Imposible”, tema que el artista define como un “toma y dame” con el exponente urbano Ozuna

Tener su propia fundación pasó de ser un plan a largo plazo a convertirse en una necesidad urgente para el cantante Luis Fonsi, tras conocer la devastación que sufrió la Isla a causa del huracán María.

Él fue parte del grupo de artistas puertorriqueños que se movilizó de inmediato para recolectar víveres para las miles de personas directamente afectadas. En medio de esa emergencia, el músico aceleró el plan de crear una fundación con su nombre para ayudar, especialmente, a la comunidad La Perla, en el Viejo San Juan.

Su vínculo con esa icónica comunidad surgió de la convivencia que tuvo con los residentes durante el proceso creativo del famoso vídeo de Despacito, junto con el intérprete urbano Daddy Yankee y la dirección de Carlos Pérez.

“Para mí fueron clave los colores y la comunidad La Perla”, dijo del éxito mundial que alcanzó el vídeo grabado en esas calles de la costa del norte de la capital.

Ahora su compromiso se concentra en la reconstrucción de hogares para sus residentes. “Ya el mes pasado entregamos la primera casa para don Ramón, quedó hermosa, y ya comenzamos a construir la segunda”. Para las labores de construcción se está contratando mano de obra de la misma comunidad, dijo. “Hay muchos proyectos. Es una fundación que se formalizó hace unos meses y falta muchísimo por hacer”.

Lo que viene

En lo artístico, Fonsi continúa dando a conocer la música del álbum que presentará en el mercado durante el primer trimestre de 2019. Su próximo sencillo, Imposible, grabado con el reguetonero Ozuna, estrena este viernes apoyado por un vídeo realizado en la ciudad de Miami, Florida.

“Es un tema que tiene un DNA muy romántico, mezcla la parte rítmica también, porque sigue teniendo movimiento, ritmo, ese sabor latino, si lo queremos llamar de esa manera, pero lírica y melódicamente nace de un lugar muy romántico, y Ozuna es un excelente cantante, entonces es un toma y dame de él y yo cantando”, detalló.

Con este tema, el músico complace su deseo de retomar el romanticismo que sostiene su trayectoria de 20 años en la balada pop. “Últimamente he hecho canciones más de fiesta o con otras temáticas, pero me hacía falta regresar un poco a esa parte romántica, y me estoy disfrutando mucho esta canción”, dijo el artista en entrevista telefónica.

Del repertorio por estrenar -“uno muy amplio”- adelantó que incluyó una canción dedicada a su hijo Rocco, titulada Ahí estás tú. “Es un desahogo en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de un padre que acaba de tener un niño, y de por sí soy superapegado a mi familia, y estaba en medio de ese momento en que uno sentía tantas emociones y tanta ternura, y lo desahogué con mi guitarra”.

Son la familia y lo aprendido a través de los años en la música lo que ahora, cuando le llegó el reconocimiento mundial, le permite mantenerse con los pies en tierra.

“Mi vida no comenzó en Despacito, que es lo bueno porque tuve mucho tiempo y mucha preparación para cuando llegó esta etapa, que sin duda ha marcado un antes y un después, supe cómo entenderlo, absolverlo, sin que perdiera la gravedad”.

En las próximas semanas el artista se integrará como coach a las competencias de talento La Voz, versiones de España y de Estados Unidos.

La Navidad la disfrutará entre Puerto Rico y España, país natal de su esposa Águeda.