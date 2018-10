Ahora tendrás menos tiempo para borrar un mensaje enviado por WhatsApp

Si el receptor tuvo su celular apagado por más de 13 horas desde que borraste el texto, aun así podrá verlo

Una función que agradó mucho a todos los usuarios de WhatsApp es la posibilidad de poder borrar un mensaje enviado a alguno de tus contactos o grupo.

Esta herramienta, que fue lanzada en diciembre de 2017, permite eliminar el texto en caso de que te hayas arrepentido de lo que escribiste, o bien, te equivocaste de persona.

Sin embargo, parece que la plataforma decidió acortar el tiempo para que puedas borrar dichos mensajes.

Dicha acción debe ejecutarse antes de los 68 minutos y 16 segundos posteriores a la publicación del texto. Hasta aquí, todo sigue igual, pero la aplicación va a introducir un pequeño cambio.

Según revela el portal Wabetainfo, ahora WhatsApp exige también que los servidores del resto de miembros de la conversación reciban esa orden de borrado para que el mensaje se elimine.

Este proceso se ejecutaba en un plazo de 24 horas, pero el tiempo límite pasará a ser ahora de 13 horas, 8 minutos y 16 segundos.

Es decir que si en ese lapso el resto de miembros del chat tienen el móvil encendido y se conectan a WhatsApp, el mensaje se eliminará y no podrán leerlo, pero si alguno de ellos tiene el celular apagado y no se conecta al servidor en ese plazo, sí le llegará el mensaje y podrá leerlo.

Todo se debe a que borrar un mensaje no es una acción que se ejecute al momento, aunque así lo solicite el emisor. Es decir, depende de los servidores de cada usuario que se vea afectado por ese borrado.

Así, cuando una persona borra un mensaje, la orden puede que no se lleve a cabo de forma inmediata, ya que se manda a los servidores de cada persona afectada, ya sea en un grupo o conversación privada. El problema está en que, si esa orden no llega a tiempo, puede que tu mensaje no se elimine nunca.