Amazon ahora también te vende pequeñas casas

Amazon ahora te puede entregar una pequeña casa directamente en tu puerta

¿Tienes un molesto postuniversitario soltero que vive en casa? O ¿qué pasa con un padre que no quiere vivir contigo, pero no puede vivir solo? ¿O buscas una casita para ti mismo que no ocupe mucho terreno?

Como se ve en el sitio web Apartment Therapy, Amazon y MODS International tienen la respuesta para ti, justo a tiempo para la Navidad: un contenedor de 320 pies cuadrados que puedes pedir directamente desde el sitio web de Amazon, junto con tus toallas de papel y las otras compras habituales.

Por $36,000 dólares, más $4,500 por envío de carga, puedes resolver un hogar para cualquiera en la familia sin perder más espacio donde vives.

Amazon te enviará esta pequeña casa, completa con instalaciones de electrodomésticos, accesorios de baño y conexiones de plomería, agua y electricidad, todo lo que tienes que hacer es agregarla a tu carrito y pagar.

Exactamente no hay Prime Day, ya que este envío de 7,500 libras tomará más de dos días. Por supuesto que debes tener lo requerido para colocar tu casa en algún terreno, esa parte depende de ti.

Si terminas pidiendo una casa en Amazon, por favor, ¡avísanos!