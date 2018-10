Amenazan de muerte a mujer transgénero vinculada con Carlos Vela

Tras exponer una conversación privada con el futbolista, la chica ha recibido ataques de odio

Alejandra Salinas es la chica transgénero que se encontró en medio de una gran polémica después de exponer una supuesta conversación con el futbolista Carlos Vela.

En los mensajes directos de Instagram hay un intercambio entre Salinas y Vela, este último proponiendo verse en Guadalajara. Ale termina rechazándolo a causa de que es un hombre casado con hijos.

Tras la controversia, Alejandra Salinas dice que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales.

“En Instagram me mandan mensajes de amenazas de muerte, me dicen que podría ir a la cárcel. He recibido comentarios de odio, transfóbicos, homofóbicos, en los que me desean lo peor. Me siento terriblemente acosada“, confesó Salinas al portal TVyNovelas México.

Salinas dice que el delantero del Los Angeles Football Club ya no le aparece en Instagram y cree que es porque él la bloqueó. A pesar de todo ella no le desea el mal y le manda unas palabras.

“Como él lo dijo: ‘No le deseo el mal’; esto se salió de control por el error de publicar la conversación. Que le vaya bien; él es casado y tiene hijos. Se me hace ilógico que la gente me juzgue y me diga que quiero mis cinco minutos de fama; si fuera así, lo hubiera hecho y pude haber salido con él y aprovecharme“, añadió.

Ante todo lo sucedido, Alejandra dice no tener miedo.

“El que nada debe, nada teme, sólo me siento acosada e insegura. No estoy matando a nadie, robando o violando. Él y yo sabemos perfectamente cómo pasaron las cosas“, explicó.

Las únicas declaraciones de Carlos Vela ante la situación las hizo en un comunicado en Twitter en donde negó que dicha conversación haya existido.

“Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal. Respeto a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias personales. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública”, explicó.