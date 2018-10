Ana Victoria no se rinde

La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer tiene que lidiar con la fama de sus padres, pero eso no le impide seguir con su carrera

Ana Victoria es hija de dos grandes artistas de la década de los ochenta, y a pesar de que reconoce que este siempre será un gran peso para ella, está segura de que el camino que escogió es el correcto, y que el destino se encargará de darle su lugar en el universo de la música.

“Yo estoy haciendo lo que yo puedo”, respondió la intérprete cuando se le mencionó que han sido contados los artistas que han podido igualar o superar a sus padres. “Ser hijo de famosos no es fácil; en mi caso son dos. Uno siempre carga con ese peso”.

Los padres de Ana Victoria son Amanda Miguel y Diego Verdaguer, dos intérpretes que con su peculiar estilo pop rompieron esquemas cada uno por su lado y vendieron millones de discos en todo el mundo. Y aunque en realidad nunca se retiraron oficialmente, puesto que siguieron ofreciendo shows esporádicamente, es ahora cuando vuelven a la escena musical con la gira ‘Siempre juntos’, que inició hace unas semanas en Los Angeles y que continúa por al menos 30 ciudades más en Estados Unidos.

Ana Victoria acompaña a sus padres en este tour, que llega el viernes al Fox Performing Arts de Riverside, y el sábado al House of Blues de Anaheim.

“Es la primera vez que estamos en una gira en familia”, dijo la cantante. “Lo que pasa es que ha sido tanta la aceptación [de que yo esté en los shows] que terminaron por invitarme a toda la gira”.

La dinámica es que Ana Victoria canta algunos de los temas de sus discos sola y luego comparte el escenario con sus padres, en varias canciones que fueron populares en el pasado.

La artista describe este show como “muy romántico, que deja a la gente conmovida y conectada con el sentido de la familia, el amor”.

Al respecto, Ana Victoria dice que la música de amor es la que más aspira a cantar, esto luego de que en otras etapas de su carrera ha tenido guiños con varios géneros, entre ellos el rock, la bachata y el regional mexicano.

“Pero lo que más me gusta es interpretar la música romántica”, dijo. “Me gustan las canciones que me permitan entregarme vocalmente, contar una historia profunda. He probado de todo porque en la música no hay reglas; están abiertas las puertas para probar y explorar, y estoy muy orgullosa de mi proceso como artista”.

Al parecer, los problemas entre la intérprete y sus padres quedaron superados luego de que Amanda Miguel revelara públicamente que la relación con su hija se había “podrido” luego de que ella y Verdaguer no hubieran cancelado uno de sus conciertos para asistir a la boda de Ana Victoria, que se celebraría en agosto pasado.

Al final, Ana Victoria no se casó, rompió su compromiso y dice estar feliz en la gira con sus padres.

“No te voy a dar detalles porque es un tema personal”, dijo. “Pero lo que sí te puedo decir es que estoy feliz, empezando a acomodar las piezas y tratando de estar feliz conmigo misma”.

En detalle

Qué: Siempre juntos, con Ana Victoria, Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Cuándo y dónde: viernes 8 pm en el Fox Performing Arts, 3801 Mission Inn Ave., Riverside, y domingo 7 pm en el House of Blues, 400 W. Disney Way, Suite 337, Anaheim

Cómo: boletos para Performing Arts $45 a $105; informes (951) 779-9800 y riversidelive.com. Para House of Blues $45; informes (714) 520-2334 y houseofblues.com/anaheim