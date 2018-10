Desaparece Instagram y YouTube de Niurka Marcos tras disputa con editor

La polémica famosa estalló contra su socio en redes sociales y él le respondió

Niurka Marcos denunció a través de un comunicado que hackearon sus redes sociales.

La vedette explicó que no estará en redes hasta nuevo aviso y culpó a Erick Sánchez Muñoz, editor de su canal de YouTube, como el culpable.

“Como ya se dieron cuenta, hace algunos meses mi canal de YouTube y mi Instagram muestran irregularidades. El responsable de esto es Erik el que era mi editor. Tiene un problema grave de personalidad, de bipolaridad. Necesita atención y si no se la das te cierra el canal. Caras vemos, corazones no sabemos“, dijo en un video publicado en el perfil de STARPRO, su management.

El acusado no se quedó callado y arremetió contra la cubana.

“Lo único que hice fue apoyar, desvivirme y darle todo de mí. Esta mujer cuando ya no me necesitó me hizo así (adiós). Este Instagram y el canal de videos ella dijo que no los quería, que borrara todo, y no hay nada de ella por eso“, explicó Erik.