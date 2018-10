Julia Roberts se sintió herida cuando la criticaron por esta foto sin maquillaje

La actriz, quien comenzó a incursionar en las redes recientemente, habló sobre los comentarios negativos que recibe y el daño que le ocasionan

En junio, la estrella de ‘Pretty Woman’ Julia Roberts decidió abrirse una cuenta de Instagram, a pesar de su reticencia a incursionar en el mundo de las redes sociales. En menos de 48 horas llegó a obtener más de medio millón de seguidores y hace unos días ese número arribó a los 2 millones. Sus publicaciones son esperadas con tanto anhelo por sus fanáticos, que cuando Julia compartió una foto con su marido, el director de fotografía Danny Moder, la actriz se convirtió inmediatamente en Trending Topic en Twitter, dado que no suele mostrar imágenes de su vida privada.

Sin embargo, como suele suceder con toda red social, Instagram también tiene dos caras y, a pesar del feedback positivo que recibe la ganadora del Oscar, el otro costado no tardó en mostrarse. En una entrevista con Oprah Winfrey para la revista Harper’s Baazar, la protagonista de la flamante serie ‘Homecoming’ contó cuán duro fue para ella leer comentarios de los haters, quienes suelen invadir las redes para verter agresiones.

La foto que generó críticas en contra de Roberts no estaba en su cuenta sino en la de su sobrina, la también actriz Emma Roberts, quien compartió una imagen familiar junto a su tía, quien se encontraba al natural jugando a las cartas, desprovista de maquillaje.

“Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible. Me sorprendió cómo me hizo sentir. Soy una mujer de 50 años y sé quién soy y aun así hirieron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no supiera ver el punto de la foto, la dulzura en ella, la felicidad que brillaba en la imagen”, se sinceró Roberts, quien no se muestra inmune al escrutinio, y quien aprovechó el momento para reflexionar sobre el cyberbullying.

‘¿Qué pasaría si tuviera 15 años?’, se preguntó, para luego añadir que lo que vivió fue tan solo “un pequeño bache que tuve que experimentar para saber lo que realmente pasa en las redes sociales”.