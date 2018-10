Shakira conoció en México a su “gemela” venezolana

View this post on Instagram

El deseo de todos nosotros convertido en hashtag #ShakiraYShakibeccaJuntasEnMéxico se cumplió… Agradecimientos: En primer lugar, a nuestra @shakira y todo su equipo; @latirapiedras , @imxavimenos y el señor Tonino Mebarak (hoy de cumpleaños: ¡Felicidades!), por crear un espacio siempre en su apretada agenda en este #eldoradoworldtour para compartir unos dorados minutos con los admiradores que decidimos superar los obstáculos y pruebas que sean necesarias para llegar hasta ella. A mi amor, @mervinenrrique por darme la fuerza y valentía necesaria para no abandonar mi proyecto “Show Shakibecca” (pocas horas de sueño, muchos momentos de estrés, tristezas y alegrías que hemos vivido juntos y afianzan nuestro amor y mutua admiración). A mi tía- madre @hmireyar por su amor incondicional y apoyo a su sobrina, una irremediable Shakifan, desde el primer momento que me vio pegada a la radio tratando de aprenderme e imitar el color de voz de Shak. A mi amiga, y muchas veces asistente de mi vida, @arielphisbradshaw por siempre hacerme ver mi determinación artística, que a veces olvido, algunas veces hasta con lágrimas en sus ojitos (muchos abrazos me has tenido que dar, pero que siempre han logrado consolarme). A @jean_qc , el artífice y cómplice principal de todo el proceso para conocer, competir y ganar el concurso del Meet & Greet que la emisora Radio Disney México realizaba. Al diseñador de mi outfit para este visualizado encuentro, mi talentoso amigo @viktorvirgen . A los organizadores del M&G, @radiodisneyla , y en especial, a las dos personas que me recibieron con tanta emoción y cariño ese viernes 12 de octubre en el Estadio Azteca para guiarme al encuentro con ella, @nibanez11 y @johnnifasio . A mis compañeras, también ganadoras de otros concursos para conocer a Shak ese mismo día a través de la misma radio, @monserratps y @g.em.b por entenderme, apoyarme y hacer mi encuentro con ella aún más maravilloso e inolvidable. A todos mis familiares, amigos, Shakifans y SEGUIDORES que me regalaron un post, repost, historia, un comentario o un “me gusta” en todas mis redes sociales, para acercarme cada día más a la realización de este sueño. A mi Venezuela… Shakibecca