VÍDEO: Bansky muestra cómo destruyó su obra

El artista callejero, vándalo, activista político y director de cine se ha pronunciado respecto a su última obra de arte

Banksy ha publicado un video en su sitio web en relación a la destrucción de su obra de arte, Girl with Balloon, que se vendió en una subasta de Sotheby en Londres

En el video publicado el pasado martes, titulado Shred the Love (corte del director), Banksy se muestra a sí mismo construyendo el mecanismo de trituración dentro de un marco. Luego la imagen pasa a la sala de subastas y al momento de la destrucción parcial de la obra. Al final, el video aparece una nota: “En los ensayos funcionó cada vez …”, ya que muestra a la pieza de arte siendo triturada.

El lienzo no quedó destruido por completo, se rompió parcialmente después de ser adquirido por una oferta ganadora de £1.04 millones de libras ($ 1.4 millones de dólares), ante la estupefacción del público presente.

Banksy más tarde publicó una imagen en Instagram del trabajo triturado que cuelga de la parte inferior del cuadro con el título Going, going, gone.

“Parece que esta es la obra más Bansky de todas, el súmmum de su mensaje. Nos ha hecho un Banksy”, dijo Alex Branczik, director senior de Sotheby y director de arte contemporáneo en Europa. La pieza ahora se titula El amor está en el cubo.

La casa de subastas informó de que el postor ganador decidió comprarla a ese precio de todos modos.

Se ha hablado mucho sobre si el famoso artista que permanece en el anonimato había intentado mantener al menos parte del lienzo intacto. Eso generó especulaciones de que el truco solo aumentaría el valor de la pintura.

Ahora ya sabemos sus verdaderas intenciones.