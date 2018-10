Actor de Televisa, Polo Morín, rechaza ser parte de ‘La Reina del Sur 2’ de Telemundo

El actor optó por participar en "La Reina del Reguetón"

Polo Morín se ha vuelo el eterno adolescente de las telenovelas en Televisa como “Mi corazón es tuyo”, “Sueño de amor”, “Tenías que ser tú”, entre otras. Recientemente el actor fue abordado para participar en una narcoserie, algo completamente distinto a lo que ha hecho en su carrera hasta ahora, pero él lo rechazó.

Trasciende en el periódico El Universal de México que a Morín lo invitaron a ser parte del elenco de “La Reina del Sur 2” pero el actor desistió de compartir créditos con Kate del Castillo en la secuela muy anticipada de Telemundo.

Su razonamiento de no participar en la narcoserie es porque no es un proyecto que aporte la sociedad. Aunque Polo dice respetar el trabajo de sus colegas, ese tipo de producciones no son en las que él quiere participar.

Polo Morín puede que no participe en la segunda parte de “La Reina del Sur”, pero sí participará en la adaptación de la telenovela colombiana “La Reina del Flow” en donde compartirá créditos con Michelle Renaud, Mane de la Parra y Brandon Peniche.