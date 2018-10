La Víbora: De terror, la situación de José José

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Oigan, esa historia de José José está muy de acuerdo con esta temporada de Halloween, bien pero bien creepy. ¿Ustedes creen que en realidad el cantante está bien, y que se está mejorando? Yo no, y es más, sigo pensando que hay algo turbio en la actitud de Sara, la hija que supuestamente lo está cuidando.

Para empezar, si antes la voz del intérprete era terrible, ahora parece un milagro que pueda hablar. Pero vayamos por partes, como dicen que dijo Jack, El Destripador. El nuevo capítulo de la vida –que parece estar más muerto que vivo, pero ese es otro tema– de José José inició hace unos días, cuando personas cercanas al artista comenzaron a circular comentarios de que no podían hablar con él, que no podían verlo y que no sabían dónde estaba.

Entonces empezaron los señalamientos de que Sarita, la siniestra hija en cuestión, lo tenía secuestrado y que estaba evitando todo contacto de José José con el mundo exterior. Y no era tan descabellada la información si tomamos en cuenta que esta chica, la menor de sus hijos, se lo llevó de México a Miami hace unos meses a pesar de las recomendaciones de los médicos. En ese entonces, José José se estaba recuperando de una cirugía para extirpar un cáncer de páncreas.

Sara no solo se llevó a su padre a otro país sin el consentimiento de los otros hijos del cantante, sino que desde entonces nadie sabe a ciencia cierta del paradero del artista. Los reportes más terroríficos dicen que esta chica está haciendo todo esto porque supuestamente una cadena de televisión hispana le pagará una buena suma para obtener la noticia exclusiva de la muerte de José José.

Lo que me parece raro es que cada vez que hay alborotos por el paradero o por el bienestar del cantante, es él mismo el que tiene que salir a dar la cara –o la voz, como en el caso más reciente–, y no ella. En un situación tan vulnerable como en la que está, él puede hacer cualquier cosa que Sara le diga, y no precisamente será la verdad.

Si yo fuera Sara –que ni dios lo quiera– yo saldría a defenderme, a decir la verdadera situación de mi padre y las razones por las que no quiero que se sepa dónde y cómo está. Diría que la prensa lo acosa, que está muy delicado, en fin, cualquier cuento medio creíble, pero no enviar un audio con la voz de película de terror de mi papá diciendo que se está mejorando y que está feliz de la vida. Esa ni ella se la cree.

Ojalá que en verdad José José esté en buenas manos.