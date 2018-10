Un hotel donde es Navidad todo el año

Las Navidades son una época amada y odiada por igual

Si te gusta la Navidad, estás de enhorabuena ya que puedes vivirla durante los 365 días del año, gracias a un hotel.

The Christmas Farm Inn and Spa es un negocio familiar y está ubicado en Jackson, New Hampshire.

Nació con un espíritu muy especial, celebrar Navidad todo el año. Para algunos, un sueño. Para otros, significa una auténtica pesadilla.

Su sitio web describe cómo su hotel es un “regalo” y continúa diciendo:

Celebramos el espíritu navideño y los placeres simples de la vida todos los días: amigos, familia, diversión, amor, aventura, inspiración y bienestar.

En definitiva, puede ser el lugar perfecto para quedarse si disfrutas de esa festividad. Además, las nueve habitaciones llevan el nombre de cada uno de los renos de Papá Noel.

El hotel también cuenta con una auténtica chimenea, mecedoras y un acogedor pub con muérdago. Es difícil escapar del espíritu navideño en un lugar así.

Si las comodidades no son suficientes y quieres explorar más allá para encontra a tu “elfo interior”, el hotel se encuentra a 45 minutos de Santa’s Village y es un orgulloso patrocinador del Viaje anual al Polo Norte, un viaje mágico para adultos y niños por igual, según dicen en la página web.