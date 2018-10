Esquina migratoria: lo agarraron borracho varias veces y quiere saber si le afecta para la ciudadanía

Soy residente desde 1974. Tengo en mi récord algunas veces que me agarraron tomado. En una de ellas, di un nombre falso y tuve que estar por seis meses firmando con la corte. La última vez fue hace 12 años. Todas las detenciones fueron después que me hiciera residente. Nada más pasé la noche en la cárcel y me mandaron a probation (libertad condicional). ¿Quisiera saber si esto me perjudicaría para la ciudadanía?

Por una parte, es importante que comprendas que seguir tomando y manejando pone en riesgo tu vida y la de personas inocentes. Por otra parte, parece que has dejado de hacerlo desde hace 12 años, lo cual es un punto bueno para ti.

Ahora bien, para un proceso de ciudadanía debes asegurarte de que tu récord contempla las detenciones con fecha de más de 10 años antes de iniciar cualquier trámite y verificar que no hay ningún delito, aun cuando sea menor, que no hayas resuelto. No hacerlo, te pone en riesgo de perder tiempo, dinero y esfuerzo.

Para el gobierno de Estados Unidos es vital que un solicitante de ciudadanía compruebe que es una persona de buen carácter moral. Si hay algún delito en tu récord, dependerá del tipo de crimen, cuando pasó y nuevamente, demostrar que fue un error del cual te hiciste responsable, cumpliste con los requerimientos para reparar los daños y te aseguraste de no volver a hacerlo y mantener un excelente comportamiento.

En casos como el tuyo, solamente un abogado acreditado en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración -organización reconocida por el gobierno federal-, puede darte la mejor asesoría legal. La recomendación es que cuanto antes acudas a una consulta para que puedas iniciar tu proceso de ciudadanía una vez que hayas aclarado todo tu expediente policiaco y se revise tu historial criminal.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.