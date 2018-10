Chiquis Rivera responde a ‘haters’ que aseguran que se hizo una cirugía plástica

Algunos fans no creen que la cantante haya estado enferma y dicen que todo fue un encubrimiento

Chiquis Rivera se tomó un tiempo con sus seguidores en Instagram después de visitar al doctor para removerle las puntadas por la operación que tuvo que tener de emergencia.

La intérprete de “La Malquerida” aclaró varios rumores que han circulado en redes sociales sobre la “verdadera” razón de que canceló su concierto en Morelia. Muchos han tachado de Chiquis de mentirosa y de fingir una enfermedad para encubrir que se sometería a una cirugía estética. Otros dicen que su concierto en México no tuvo gran repercusión y es por eso que mejor canceló la fecha.

“He escuchado que la gente está diciendo que me hice una cirugía plástica o que no llegué a mi concierto porque no había gente y porque estaba lloviendo“, dijo la famosa en el video.

“Les voy a decir una cosa, una plaza como Morelia, una plaza tan importante… no voy a dejar a la gente esperando nada más por esperar. Aunque solo haya 500.. 200… 5,000… 5 personas… yo me subo a ese escenario“, agregó. “Para todos que están diciendo que no fui a mi show porque estaba lloviendo… honestamente… les voy a dar el dedo”.

Su hermanito Johnny intervino y añadió, “ella ha actuado en lugares con menos gente“.

“Gracias hermano“, respondió Chiquis. “Los amo, a todos los que sí me apoyan“.