Horacio Pancheri estalla contra fans que lo tachan de ‘amanerado’ y ‘gay’

El actor pidió que lo dejaran de seguir personas que discriminan a gente por sus preferencias sexuales

Horacio Pancheri se ha enfocado en su crecimiento personal después de tomar una pausa en las telenovelas tras concluir con las grabaciones de “En Tierras Salvajes” en Televisa. También se confirmó que el actor de origen argentino y Paulina Goto ya no son novios tras varios años de enamoramiento.

Esta semana Pancheri compartió una imagen con todos sus fans en Instagram en donde se le ve frente a un espejo sonriendo, portando una camiseta, una bufanda alrededor de su cuello y su característico “man bun”.

“‘Sólo conozco una libertad y esa es la libertad de la mente’, Antoine de Saint-Exupery,” fue el texto que escribió junto a la foto.

No faltó mucho para que algunos fans “troleros” empezaran a criticar, insultar y poner en duda la sexualidad de Pancheri.

“Andas muy amanerado últimamente”, escribió uno de sus seguidores.

“Cada ves lo veo más femenino”, otro fan comentó.

Una de las seguidores llegó a la conclusión de que la relación con Paulina Goto había terminado por las preferencias sexuales del actor.

“¿Qué tal si terminaron por qué es gay?”, se preguntó. Pancheri contestó con ironía, “capaz”.

Otra de las observaciones fue contestada por Horacio cuando esta persona dijo que se miraba afeminado. “Si soy amanerado o gay, ¿vas a dejar de seguirme? Que mal eso”, contestó.

Ante la polémica que causó la imagen Horacio escribió una respuesta más extensa haciendo reflexión de toda la negatividad entre sus fans.

“Me sorprende la actitud negativa y discriminativa hacia una una simple pose en una foto, ¿realmente les afecta tanto? ¿Realmente piensa así?“, escribió Pancheri entre los comentarios. “Estamos en el 2018 y seguimos atacando y juzgando a las personas por su preferencia sexual. Que triste leer tanta basura“.

El galán de telenovelas pidió a sus fans dejar de seguirlo si discriminan en base a la preferencia sexual de una persona.

“Con una mano en el corazón, la gente que realmente piensa así, dejen de seguirme en este momento. No me interesa tener este tipo de fans y no estoy enojado eh, que quede claro. Pero me da mucha lástima que ciertas personas sigan discriminando, luego nos quejamos“, continuó.

El también protagonista de “Un Camino Hacia El Destino” finalizó su respuesta dejando abierta la posibilidad de algún día poder enamorarse de una persona de su mismo sexo.

“Si un día soy gay o lo declaro, o si mis fotos son amaneradas, quédense tranquilos que lo diría sin ningún problema. Por ahora me gustan las mujeres pero no lo descarto“, concluyó.