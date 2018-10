La drogaron en fiesta universitaria y acabó con la pierna amputada

La joven decidió no investigar quién la había drogado y centrarse en su futuro como deportista paraolímpica

En 2014, Monique Murphy era como cualquier otra estudiante universitaria. Salía con sus amigos, estudiaba para sus clases de trabajo social y asistía a fiestas.

Monique, quien nació en Wellington, Nueva Zelanda, asistía a RMIT University Melbourne cuando su vida cambió para siempre.

Tres semanas después del año escolar, Monique fue a una fiesta y una semana después se despertó en el hospital. No tenía idea de lo que había sucedido o dónde estaba.

Monique escuchó a los médicos hablar y se dio cuenta de que le habían amputado un pie. Más tarde, Monique supo lo que sucedió esa fatídica noche: se había caído de un balcón del quinto piso, probablemente debido a una bebida con drogas.

Después de la caída, Monique sufrió una serie de lesiones muy serias, como una clavícula rota, tres costillas rotas, un pulmón perforado, una mandíbula fracturada, una herida profunda en el cuello, varios tendones en el brazo y numerosas lesiones en las piernas.

Monique pasó las siguientes seis semanas en el hospital, sometiéndose a un total de ocho operaciones.

A pesar de sus graves heridas, Monique no permitió que su accidente arruinara su vida. Todo lo contrario, luchó más que nunca para vivir una vida productiva.

En las primeras semanas después de la amputación, no sabía si podría volver a caminar, y mucho menos volver a nadar en una piscina. Afortunadamente, la recuperación de Monique fue extremadamente buena.

Finalmente, después de semanas de recuperación en el hospital, Monique pudo entrar en el agua para la hidroterapia. Continuó fortaleciéndose y, mientras desarrollaba sus habilidades, conoció a un aspirante paraolímpico.

A partir de ese momento, Monique supo que quería competir en los Juegos Paraolímpicos. Y en septiembre de 2016, eso fue lo que hizo.

Monique ganó una medalla de plata en los Juegos Paraolímpicos de Río 2016, donde representó a Australia.

Aunque el accidente ocurrió en 2014, todavía afecta la vida de Monique todos los días. Y así lo expresa en su Instagram:

“Hace 3 años me amputaron el pie derecho. 3 semanas después, decidieron que la amputación debía progresar hasta ser por debajo de la rodilla. Algunos días siento que mi accidente fue hace décadas y otros como que sucedió ayer. Pero siempre estoy agradecida por los amigos y la familia que me acompañaron y el papel que la natación ha desempeñado para que me recupere”.