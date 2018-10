Aleida Núñez narra la terrible experiencia que vivió en un taxi en Ciudad de México

Al parecer, la actriz no ha levantado ninguna denuncia ante las autoridades

Aleida Núñez sufrió una de las peores experiencias de su vida en un taxi.

La actriz aseguró en entrevista con Maxine Woodside que fue víctima de un robo en la Ciudad de México tras un viaje al estado de Jalisco.

Confesó que fue un taxista el que le metió el susto mientras viajaban por calles de la alcaldía de Coyoacán.

“Tomé un taxi de la calle, pero el conductor estaba alcoholizado, drogado, y me llevó por diferentes calles, me iba hablando fuerte, me decía cantidad de cosas terribles, me quitó mi bolsa, mi celular, todo“, comentó.

La morena se armó de valor y decidió escapar de su agresor, bajándose del vehículo a la altura del Estadio Azteca, corrió a una gasolinera y ahí pidió ayuda, afortunadamente sí la auxiliaron.

“En la gasolinera, afortunadamente me encontré con personas buenas y me apoyaron porque no traía ni un peso“, agregó.

Apenas hace unas semanas, la actriz Betty Monroe también sufrió un asalto y un secuestro exprés en la misma alcaldía, sin embargo a ella sí la amarraron y la dejaron dentro de su camioneta con una crisis nerviosa.

Al parecer, Aleida no ha levantado ninguna denuncia ante las autoridades.

POR: Elizabeth García