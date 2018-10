Cómo evitar que te engañen y entender los números en un contrato de compra de auto

No temas de las clausulas engañosas escritas en letra diminuta

Has llegado al momento decisivo de la compra de tu auto: la firma del contrato. Un papel lleno de cláusulas y detalles importantes escritos en letra miniatura que son muy difíciles de comprender. Lo que debes de saber acerca de este documento es que una vez firmado, ya no hay vuelta para atrás: te comprometes a seguir el reglamento del concesionario paso a paso y si te arrepientes de la compra que has realizado en un futuro no muy lejano, estarás sujeto a restricciones, multas y otras políticas que la agencia ha designado para su beneficio.

Los contratos de autos son el procedimiento donde muchos compradores fallan en sacar ventaja en la compra de un vehículo nuevo, ya que estos esconden cargos inesperados y otros detalles que hacer al concesionario dueño de tu auto en caso de que falles en cumplir con los pagos.

Es por eso que hoy te compartimos los pasos a seguir para evitar ser engañado al momento de firmar tu contrato, con información de Consumer Reports. (también puedes visitar nuestra guía para salir victorioso de una negociación de auto nuevo).

Pregunta por todos los cargos

AL negociar la compra de un vehículo nuevo o usado, discute todas las tarifas que el concesionario de automóviles está agregando a tu contrato. Recuerda que muchas tarifas y otros cargos son negociables.



Anota los términos

Ya sea que estés discutiendo las tarifas, el costo del vehículo, la tasa de interés de un préstamo de automóvil o cualquier otro gasto, toma el tiempo para anotar las cantidades, esto te ayudará a entender mejor los métodos de pago. De no hacerlo, podrías olvidar fácilmente los cargos. Haz lo mismo por la cantidad que negociaste en un intercambio de autos.



Revisa el contrato cuidadosamente

Si se te dificulta, pide ayuda. Una vez que tengas el contrato, busca cualquier producto, servicio o tarifa que pueda estar en la lista, pero que no hayas aceptado. Verifica la lista de cargos que se creó anteriormente contra los montos del contrato.



Toma tu tiempo

Si te sientes apurado o sientes que es difícil concentrarse en el concesionario de automóviles, lleva a casa una copia del contrato sin firmar y analizalo con cuidado. No estás comprometido a comprar un auto al entrar en un concesionario.



Obtén una copia del contrato

Después de firmar el contrato, pide una copia y asegúrate de que coincida con el original.



Si encuentra alguna discrepancia, quejarse

Si tu contrato tiene alguna discrepancia o algún cargo oculto, reclama ante el Departamento de Motores y vehículos de tu estado o ante la oficina estatal de protección al consumidor. También puedes presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio o, en casos relacionados con préstamos y arrendamientos de vehículos, a la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor.