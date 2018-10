Denuncia intento de asalto sexual en Adelanto, pero su queja es ignorada

Hay cientos de quejas de abuso sexual en los centros de detención de ICE

Augusto Andrade tomaba un baño bajo la regadera en el Centro de Detención Migratorio de Adelanto cuando otro detenido, le cayó por la espalda, y trató de abusarlo sexualmente. “Quiso penetrarme. Lo empujé como pude. Me salí todo asustado del shower; ni me sequé, así me puse la ropa”, relata.

Un mes después, el mismo detenido trató otra vez de atacarlo sexualmente.

“El primer ataque pasó el 16 de febrero, y el segundo en marzo. Cuando me quejé con los trabajadores del Centro de Detención simplemente me ignoraron”, recuerda.

Esto no es un hecho aislado. El ICE reportó 1,310 quejas de abuso sexual en contra de los detenidos entre los años fiscales 2013 al 2017.

Augusto tiene 26 años. Fue traído por sus padres a Estados Unidos cuando tenia 5 años. Fue detenido por agentes del Servicio de Migración y Control Aduanas (ICE) el 3 de noviembre de 2017, y salió libre en mayo de este año.

“Cuando todavía estaba en Adelanto, después del ataque que sufrí, no sé cómo, pero me fue a ver un consejero del Centro Nacional de Recursos PREA (Ley de Eliminación de la Violación en las Prisiones), quien reportó al Departamento del Sheriff de San Bernardino lo sucedido, pero a mi acosador ya lo habían deportado”, dice.

“Los agentes del Sheriff tomaron de los archivos de Adelanto la foto del acosador”, dijo.

Augusto lamenta que la Oficina del Sheriff nunca le dio una copia de su queja, y que cuando reportó el incidente a los empleados en Adelanto, no le hicieron caso.

“Después un agente del ICE vino a verme con otro oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Como que no me creían mi relato, pero yo les dije que tenía un testigo. Johny, un compañero que vio todo, dio su testimonio”, comenta.

Augusto dice que el ataque sufrido en Adelanto lo hizo revivir el abuso sexual por parte de un empleado de una iglesia cristiana en Chicago cuando era niño. “Ese mismo hombre abusó de un sobrino dos años después, y lo deportaron”, dice.

Comenta que es mucho el maltrato que sufren los migrantes en Adelanto de parte de empleados y guardias, además de una alimentación terrible, como para también estar expuestos a sufrir asaltos sexuales, y que las autoridades del ICE cierren los ojos y no hagan nada para prevenir ni para actuar cuando ya suceden.

“Intenté poner una demanda contra el Centro de Detención de Adelanto cuando salí libre, pero el abogado que fui a ver no se animó a demandar a una institución federal”, comenta.

Augusto logró salir de Adelanto después de representarse él mismo sin un abogado en su caso migratorio. El 24 de mayo presentó una solicitud para una visa U.

“A los 12 años fue víctima de un crimen cuando me balearon en la ciudad de Gardena”, dice.

Ahora está luchando además porque le remuevan una orden de deportación en su contra.

Alcalde visita Adelanto

Son este tipo de incidentes y otros malestares que sufren los recursos los que fue personalmente a constatar el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien recientemente visitó el Centro de Detención de Adelanto junto con una delegación que incluyó expertos, líderes filantrópicos, abogados, profesionales de la salud y miembros de la organización Human Rights First.

Según dio a conocer la oficina del alcalde, los visitantes pudieron hablar con funcionarios y detenidos. Adelanto actualmente alberga a 1,700 inmigrantes, la mitad de ellos en busca de asilo.

“Muchos de los detenidos en Adelanto tienen familias en Los Ángeles que desean saber si sus seres queridos reciben el cuidado, atención y consejo legal que merecen”, dijo el alcalde Garcetti.

“Estados Unidos es una nación de leyes y un país de compasión, y nosotros traicionamos nuestros más grandes ideales cuando le damos la espalda a las familias que escapan de la violencia, y amenazas directas a sus vidas”, señaló.

La delegación destacó la necesidad de una mayor transparencia en todos los centros de detención de ICE, un incremento del acceso a funcionarios de todos los niveles de gobierno, y de la representación legal gratuita para inmigrantes y solicitantes de asilo, así como mejorar el cuidado y los servicios.

Robyn Barnard, de la organización Human Rights First, quien encabezó el tour, dijo que en el último año, la administración Trump ha usado la detención prolongada para castigar a los refugiados que huyen de la violencia y la persecución.

“Debido a que han sido injustamente detenidos, no han podido obtener representación legal, y son forzados a navegar solos nuestro sistema de migración. Esto no es solo inhumano, sino innecesario. Hay alternativas a la detención probadas, que son exitosas y efectivas desde el punto de vista de costos”, indicó.

La visita de funcionarios fue motivada por un reporte de octubre de 2018, del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que detalló numerosos riesgos de seguridad y salud en Adelanto, incluyendo un inadecuado cuidado médico y condiciones que violan los propios estándares nacionales de ICE.

Pese a ello, el DH está rápidamente aumentando el gasto en la detención migratoria y la ejecución de leyes migratorias, con un presupuesto que se incrementó de 3,200 millones de dólares en el año fiscal 2016 a 4,100 millones de dólares en el año fiscal 2018.