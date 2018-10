El Nuevo Sol celebra su ‘quinceañera’ y están todos invitados

La publicación estudiantil en español de CSUN cumple 15 años compartiendo información con la comunidad

Quince años atrás, un grupo de estudiantes de la Universidad estatal de California, Northridge (CSUN) publicó la primera edición de El Nuevo Sol, un periódico único hecho por alumnos latinos del programa interdisciplinario de periodismo en español de la universidad. Más de una década después, la publicación sigue siendo un canal de aprendizaje y expresión de los estudiantes latinos del valle de San Fernando.

“El Nuevo Sol nació del entusiasmo de los estudiantes”, indicó José Luis Benavides, profesor de periodismo de CSUN y asesor de El Nuevo Sol, en entrevista con La Opinión. Benavides llegó a CSUN en 2002 con el fin de iniciar un programa de periodismo en español. En 2003, comenzaron a ofrecerse algunas clases experimentales y cinco años después, el programa fue aprobado de manera oficial.

“Ya existía entusiasmo entre los estudiantes de español, pero los chicos no sabían que podían canalizarlo”, señaló Benavides.

Diana Gasmi, (Diana Gil) Jefa de redacción de la primera edición del periódico, nunca se imaginó que, 15 años después, la publicación continuaría siendo un canal de comunicación para los estudiantes.

“En ese entonces, yo estaba haciendo mi ‘minor’ (periodismo en español) y no había una publicación en español”, recordó Gasmi, en entrevista con La Opinión.

Gasmi coordinó con Benavides paracomenzar la publicación; y Manley Witten, el entonces editor (publisher) de The Sundial (el periódico en inglés de la universidad) apoyó el proyecto. Fue así como, de la convergencia de factores, nació El Nuevo Sol. Su primera edición tuvo cuatro páginas y fue incluida en The SunDial.

“Para mí, El Nuevo Sol es un motivo de orgullo”, compartió Gasmi. “Me sorprendió especialmente ver los cambios por los que atravesó la publicación”, agregó refiriéndose a la transición a la plataforma digital. “Todavía recuerdo que íbamos a las tienditas alrededor de CSUN y les ofrecíamos la publicación”.

A lo largo de los años, el proyecto universitario recibió el patrocinio de diferentes instituciones que apoyaron su publicación, así como la donación de un equipo de producción que permite a los estudiantes realizar sus podcasts. En la actualidad, El Nuevo Sol se basa en el concepto de publicación inversa (reverse publishing) adaptado por otras publicaciones, e imprime una revista periódica junto a proyectos digitales y multimedia.

Igual pero diferente

“Otras universidades ofrecen periodismo en español, pero no es simplemente una cuestión de traducir las noticias a otro idioma, sino de la perspectiva que se le da a la información y a los temas que se cubren”, explicó Benavidez.

“Cuando empecé a trabajar, en la redacción me decían, ‘Sí, sí, necesitamos diversidad. Escribe algo sobre el 5 de mayo”, recordó riendo señaló Sal Hernández, reportero de BuzzFeed y otro de los alumnos que participó en la primera edición de El Nuevo Sol.

El reportero admitió que las redacciones aún ofrecen poca diversidad, pero que a lo largo de los años, la voz de las minorías se ha hecho más fuerte.

“Incluso cuando se cubren las mismas historias, el ángulo y el tono son diferentes, lo que a su vez, resulta en una historia totalmente distinta”, explicó.

Estudiantes y el futuro del periodismo

En tiempos como estos, en los que tradicionales y prestigiosos diarios cierran sus puertas y reporteros recipientes del premio Pulitzer pierden sus empleos, el futuro de los estudiantes de periodismo podría parecer incierto. Y sin embargo, las ganas y energía de los estudiantes no ha mermado.

“Cuando nosotros empezamos, los diarios tenían más dinero y recursos; y no existía la confrontación y los ataques a la prensa que existen en la actualidad, y esto, por un lado, me preocupa. Pero por otro lado, puedo ver un renacimiento en el periodismo, que me hace sentir optimista”, señaló Hernández.

El periodismo de las últimas décadas ha atravesado transformaciones impensadas años atrás, pasando de plataformas estrictamente impresas a sitios digitales y cobertura multimedia. La primera generación de estudiantes de El Nuevo Sol fue testigo de dicha transición y tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías que se adoptaban en las mesas de redacción de todo el país.

“La tecnología no es nuestra enemiga, como se creía décadas atrás, sino el medio para reevaluar cómo hacemos nuestro trabajo”, comentó Hernández. “Como resultado de esta evolución, muchos periodistas tuvieron que abandonar sus malos hábitos. Hoy en día, no es suficiente con darle el mismo espacio a dos posturas opuestas, y conformarse con el viejo modelo de ‘ella dijo, él dijo’. En el periodismo de hoy es necesario investigar los hechos. Con lo que dice cada parte, ya no alcanza. Estamos pasando por momentos difíciles, pero puedo ver la luz al final del túnel”, agregó.

Benavides coincidió en que el periodismo está atravesando un momento de transición.

“En la actualidad, existen sitios que antes no eran pensados como ‘periodismo’, pero que son medios válidos para contar las historias que importan, y que permiten el desarrollo de proyectos interesantes”, opinó.

“Hay mucho entusiasmo de hacer periodismo entre los estudiantes, no desde el punto de vista de ‘hacerse famosos’, sino como una manera de contribuir a la comunidad”, explicó Benavides. “Yo veo un espíritu de servicio entre los estudiantes latinos que no veo en otros estudiantes”.

Sí se puede

“Trabajar en El Nuevo Sol me abrió las puertas a mi primer trabajo”, indicó Gasmi, quien comenzó escribiendo para Hoy y en la actualidad trabaja en el Departamento de Salud del condado de Ventura.

Numerosos graduados de CSUN que participaron en El Nuevo Sol escribieron y siguen escribiendo para La Opinión, y otros medios periodísticos importantes, tanto en inglés como en español.

“El proyecto no se hubiese logrado sin el apoyo de Benavides y de Witten”, recalcó Gasmi.

“En un principio, muchos se opusieron al proyecto. Me preguntaban, ‘¿Para qué queremos un periódico en español?’ Pero yo soy mexicana e hija de padres inmigrantes que, si bien no pudieron ir a la universidad, siempre me inculcaron sus valores. Ellos me enseñaron a no tener miedo, a no limitarme. A veces somos nosotros mismos quienes nos creamos nuestras propias barreras. Pero, a pesar de los obstáculos, tenemos que recordar que lo que una sueña, siempre se puede lograr”, concluyó.

El Nuevo Sol celebrará su “quinceañera” el próximo martes 30 de octubre, a las 5:00 p.m. en la biblioteca Oviatt de CSUN.