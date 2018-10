Un beso le provocó la muerte a su hija de tan solo 8 días de nacida

La pequeña Aliza Rose llegó a este mundo sin problemas, pero 3 días después, su salud decayó

Una de las más grandes ilusiones que puede tener cualquier persona que está a la espera de un bebé es tenerlo ya en sus brazos, esperando que todo salga bien durante el parto.

Sin embargo, una joven madre de Estados Unidos llamada Abigail Rose ha compartido en Facebook la trágica historia de su pequeña Aliza Rose, quien murió a los 8 días de nacida y todo por una total e “inocente” imprudencia.

En su post en Facebook, Abigail cuenta que su bebé llegó a este mundo sin problemas; sin embargo, a las 36 horas de nacida, la pequeña comenzó a tener problemas de salud.

Los médicos la sometieron a distintos exámenes médicos con los cuales descubrieron que la recién nacida había contraído un peligroso virus HSV-1, el cual provocó que Aliza desarrollara herpes neonatal, el cual en pocas horas cobró su vida, pues “devoró” sus ´pulmones y cerebro.

Según los médicos, la bebé pudo haber contraído dicho virus luego que una persona tocara a la niña sin lavarse las manos o le dio un beso.

“¡Cualquiera puede ser un portador y no mostrar signos! ¡Es fatal hasta por lo menos dos semanas y los padres se los pueden pasar a ellos también! Por favor, ayudarnos a salvar más vidas de bebés compartiendo nuestra historia y no besando bebés. Lávate las manos. No beses a los bebés”, explicó la madre.