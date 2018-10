Halloween podría cambiar de fecha

Cualquier celebración lleva consigo un gasto económico que los comerciantes celebran, pero no todos los usuarios se muestran a favor de la comercialización festiva

¿Podría ser que el día más espeluznante del año ya no sea el 31 de octubre?

Esa es la esperanza de un grupo llamado Halloween & Costume Association, que inició una petición en Change.org para trasladar la celebración al último sábado de octubre.

“¡Es hora de una celebración más segura, más larga y sin estrés! ¡Cambiemos Halloween al último sábado de octubre! ”, solicita en la petición el grupo, también conocido como Halloween Industry Association.

A partir del viernes por la mañana, la petición, titulada “Cambio al sábado de Halloween”, obtuvo más de 7,200 firmas, de la meta fijada en 7,500.

La petición, que se dirigió directamente al presidente Trump, cita estadísticas para ayudar a que se apruebe.

El grupo afirma que hay 3,800 lesiones relacionadas con Halloween cada año y el 82% de los padres no usan elementos de alta visibilidad en los disfraces de los niños, como cintas reflectantes o palos luminosos. El grupo advierte que la mayoría de los niños no llevan linternas en la noche de Halloween, y el 65% no hablan de la seguridad de Halloween con sus hijos. Además, una gran mayoría de padres, el 70 por ciento, según la industria, no acompañan a sus hijos a pedir caramelos en el típico “truco o trato”.

“Tiene más sentido que se celebre siempre un sábado para que no tengamos que preocuparnos por llevar a los niños a casa y a la cama temprano para ir a la escuela al día siguiente”, comentó una mujer sobre la petición. “Además, así la mayoría de las personas no tendrían que preocuparse por trabajar ese día o el siguiente“.

Para los niños, el truco o trato “sería mucho más seguro si se celebra durante las horas del día, lo que solo puede ocurrir en días no escolares como el sábado”, apuntó otro hombre.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con todos los argumentos del grupo.

“La única razón por la que desean que se cambie la fecha es por razones de dinero. ¡Mientras más personas tengan el día libre, más trajes se venden, más dinero se embolsan. ¡Esa es la realidad!”, escribió una mujer en la página de Facebook del grupo.

“Esto es ridículo. La gente ya celebra el fin de semana anterior, independientemente del día de la semana en que caiga. Claramente no conoces los orígenes de Halloween. Esto es solo para vender más disfraces y decoraciones. Halloween es una fiesta religiosa para algunas personas“, agregó otro usuario.

Halloween se ha celebrado durante siglos, desde los celtas, que vivieron hace 2.000 años en el área que ahora es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, según informa History Channel. Los celtas celebraron el año nuevo el primer día de noviembre, y creó la noche anterior al año nuevo como la frontera entre los mundos de los vivos y los muertos”.

En esta noche, los celtas celebraron un festival llamado Samhain, cuando se decía que los fantasmas de los muertos regresaban a la tierra.

Ése es el origen de Halloween.